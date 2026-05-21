WSJ: Anthropic рассчитывает по итогам второго квартала 2026 года впервые получить операционную прибыль — около $559 млн

Компания прогнозирует рост выручки на 110% к первому кварталу, до $10,9 млрдГлава Anthropic Дарио Амодей. Фото WSJФинансовыми показателями компания поделилась с инвесторами в ходе переговоров о новом раунде финансирования, пишет WSJ. Согласно прогнозам, с которыми ознакомилось издание, Anthropic по итогам второго квартала 2026 года рассчитывает получить первую в своей истории операционную прибыль.По собственным оценкам компании, в апреле-июне её выручка увеличится на 110% по сравнению с первым кварталом 2026-го и достигнет $10,9 млрд, а операционная прибыль может составить $559 млн.В качестве операционной прибыли Anthropic учитывает в том числе затраты на обучение моделей, но не учитывает вознаграждения сотрудников в виде акций, отмечает WSJ. При этом компания повышает эффективность бизнеса: если в первом квартале она тратила на вычислительные мощности 71 цент с каждого заработанного доллара, то во втором этот показатель должен снизиться до 56 центов.Anthropic и OpenAI по-разному рассчитывают финансовые результаты, поэтому сравнивать их «трудно», указывает WSJ. Например, Anthropic включает в выручку продажи своих технологий через облачных партнеров, а OpenAI нет.В конце апреля 2026 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Anthropic рассматривает привлечение инвестиций по оценке в $900 млрд. В ходе последнего весной 2026-го инвесторы оценили OpenAI в $852 млрд.Данила Бычков