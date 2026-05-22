Данила Бычков
AI

Reuters: Starbucks отказалась от ИИ-инструмента для инвентаризации спустя девять месяцев после начала использования — он путал товары и неправильно маркировал их

С сентября 2025 года его использовали во всех кофейнях сети в Северной Америке.

Источник: Reuters
  • Starbucks отказалась от ИИ-инструмента, который сотрудники кофеен использовали, чтобы автоматизировать процесс инвентаризации на складах, пишет Reuters со ссылкой на источники и внутренние документы компании.
  • Его использование было инициативой гендиректора Starbucks Брайана Никкола — он связывал «хроническую проблему» нехватки товаров в заведениях сети с падением продаж, отмечает издание. С сентября 2025 года инструмент Automated Counting работал во всех кофейнях Starbucks в Северной Америке.
  • Сотрудники сети должны были подносить планшет к полкам с сиропами, молоком и другими продуктами для напитков, а приложение автоматически сканировало их с помощью лидаров и камеры. Но оно часто ошибалось, неправильно маркировало товары, путало их между собой или вовсе не замечало, утверждают источники.
  • Во внутренней переписке Starbucks поделилась скриншотами с отзывами сотрудников, которые благодарят компанию за отказ от Automated Counting и пишут, что «задумка была хорошая, но реализация оказалась сложной».

41 комментарий