$400 тысяч ушло на вычислительные мощности.Источник: Higgsfield«Hell Grind» — 95-минутный фэнтези-боевик об уличных ворах, которым приходится спуститься в ад и бороться с демонами, пишет WSJ. Полнометражный сгенерированный фильм в Каннах показали впервые. В конкурсной программе он не участвует.Производством занималась команда казахстанского «единорога» Higgsfield AI, который развивает ИИ-агрегатор. Соавтор сценария — казахстанский кинорежиссёр Айторе Жолдаскали.По данным издания «Курсив», над фильмом работали десять человек. Постпродакшн и «звуковое оформление» обошлись примерно в $100 тысяч. Входила ли в них оплата актёрам озвучивания, не рассказали.Остальные 80% затрат ушли на вычислительные мощности. Например, для первых 25 минут фильма пришлось сделать 16 тысяч генераций, каждый промпт расписывали примерно на 3000 слов.Из этих «дублей» отобрали 253. Остальные не подошли из-за «дергавшихся глаз, неверного движения челюсти, съехавшей камеры» и других артефактов.Трейлер фильма. У оригинального ролика качество выше. Источник: Higgsfield Нейросети позволяют режиссёрам «поделиться своей историей» без дополнительных затрат, но знания из индустрии кинопроизводства всё ещё нужны, говорят создатели фильма. Ещё на этапе генерации важно понимать композицию, варианты движения камеры, правила освещения и законы монтажа.По словам руководителя отдела контента в Higgsfield Адиля Алимжанова, много внимания уделяли свету — чтобы убрать эффект «искусственного блеска», который сразу выдаёт ИИ-контент.Higgsfield AI в 2023 году запустили выпускник МФТИ Александр Машрабов, который начинал карьеру в команде по развитию «Поиска» в «Яндексе», и ИИ-исследователь из Казахстана Ерзат Дулат. В январе 2026 года стартап привлёк $80 млн при оценке в $1,3 млрд.