WP: президент США Дональд Трамп в последний момент отказался подписывать указ о регулировании ИИ из-за давления со стороны ИТ-компаний

Об этом его просили Илон Маск и Марк Цукерберг.Источник: BloombergПроект указа предусматривал «добровольную» систему проверки ИИ-моделей, разработчики должны были бы давать правительству США ранний доступ к своим системам — за 90 дней до публичного релиза, пишет The Washington Post.Власти планировали проверять модели на наличие потенциальных уязвимостей и находить способы защиты на случай атак со стороны хакеров или других государств, отмечает издание.Подписание указа президентом США Дональдом Трампом было запланировано на 21 мая 2026 года. Лидеры технологических компаний получили приглашение на мероприятие, но за несколько часов до его начала Трамп заявил, что не будет подписывать документ — ему якобы не понравился проект указа.По словам источников WP, глава США изменил своё решение под давлением представителей Кремниевой долины, среди которых был бывший спецпредставитель по ИИ и криптовалютам Дэвид Сакс, глава Meta* Марк Цукерберг и гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск.Они смогли убедить Трампа, что даже «добровольная» схема фактически может превратиться в обязательную систему государственного одобрения ИИ-моделей. Это могло бы замедлить развитие технологий и ослабить позиции США в «ИИ-гонке» с Китаем.При этом указ не отменили окончательно, подчеркнул один из источников издания. Вероятно, к нему вернутся позже, но в каком виде он будет реализован — неизвестно.Таня Боброва*Meta признана в России экстремистской и запрещена.