Ася Карпова
AI

NYT: пока программистов сокращают, спрос на специалистов по кибербезопасности на рекрутинговых платформах растёт из-за Claude Mythos

В пять-семь раз с осени 2025 года на некоторых площадках.

Глава Anthropic Дарио Амодеи. Источник: Getty Images
  • Компанию по подбору кадров на руководящие позиции Heidrick & Struggles «в последние месяцы завалили заявками на поиск глав по безопасности данных», пишет NYT. Такие вакансии раньше публиковали раз в 12 месяцев, а сейчас каждую неделю, рассказали в компании.
  • По данным рекрутинговой платформы Glassdoor, количество вакансий в сфере кибербезопасности в первом квартале 2026 года выросло на 11% год к году.
  • В фирме Hitch Partners по подбору руководителей в сфере безопасности заявили, что с осени 2025 года число запросов выросло в пять-семь раз и «многие приходится отклонять». В компании это связывают с началом тестирования модели Mythos от Anthropic.
  • Стартап рассказал о модели 7 апреля 2026 года. Доступ к ней есть у 40 избранных компаний, в том числе Amazon, Apple и структур финансового конгломерата JPMorgan Chase. Например, в Mozilla с помощью Mythos нашли 423 уязвимости в Firefox за месяц. Исправили пока 271 — вручную.
  • В Anthropic объясняют, что не открывают модель, потому что злоумышленники могут пользоваться ей для взлома, а не исправления ошибок.
  • NYT добавляет, что разработчики стали чаще использовать нейросети для генерации кода, из-за чего количество ошибок и уязвимостей в целом выросло. Ажиотаж вокруг модели создал спрос на специалистов в сфере безопасности и новые рабочие места.
  • По словам Heidrick & Struggles, компании начали наём из-за «страха и неопределённости на фоне ускорения ИИ-гонки».
  • Тревога есть и в правительстве США, из-за чего 5 мая 2026 года Google, Microsoft и xAI обязали делиться с властями доступом к своим ИИ-моделям перед публичным релизом, писало WSJ.
  • 25 мая FT узнало, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует провести заседание банков и призвать их улучшить защиту на фоне опасений вокруг Claude Mythos.
Claude Mythos помогла «белым» хакерам обойти защиту macOS

Детали уязвимости они пока не раскрывают — ждут, когда Apple исправит ошибки.

Брюс Данг (слева) и Тай Дуонг посетили штаб-квартиру Apple в Купертино, чтобы рассказать об уязвимости. Источник: WSJ

32 комментария