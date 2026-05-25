NYT: пока программистов сокращают, спрос на специалистов по кибербезопасности на рекрутинговых платформах растёт из-за Claude Mythos

В пять-семь раз с осени 2025 года на некоторых площадках.Глава Anthropic Дарио Амодеи. Источник: Getty ImagesКомпанию по подбору кадров на руководящие позиции Heidrick & Struggles «в последние месяцы завалили заявками на поиск глав по безопасности данных», пишет NYT. Такие вакансии раньше публиковали раз в 12 месяцев, а сейчас каждую неделю, рассказали в компании.По данным рекрутинговой платформы Glassdoor, количество вакансий в сфере кибербезопасности в первом квартале 2026 года выросло на 11% год к году.В фирме Hitch Partners по подбору руководителей в сфере безопасности заявили, что с осени 2025 года число запросов выросло в пять-семь раз и «многие приходится отклонять». В компании это связывают с началом тестирования модели Mythos от Anthropic.Стартап рассказал о модели 7 апреля 2026 года. Доступ к ней есть у 40 избранных компаний, в том числе Amazon, Apple и структур финансового конгломерата JPMorgan Chase. Например, в Mozilla с помощью Mythos нашли 423 уязвимости в Firefox за месяц. Исправили пока 271 — вручную.В Anthropic объясняют, что не открывают модель, потому что злоумышленники могут пользоваться ей для взлома, а не исправления ошибок.NYT добавляет, что разработчики стали чаще использовать нейросети для генерации кода, из-за чего количество ошибок и уязвимостей в целом выросло. Ажиотаж вокруг модели создал спрос на специалистов в сфере безопасности и новые рабочие места.По словам Heidrick & Struggles, компании начали наём из-за «страха и неопределённости на фоне ускорения ИИ-гонки».Тревога есть и в правительстве США, из-за чего 5 мая 2026 года Google, Microsoft и xAI обязали делиться с властями доступом к своим ИИ-моделям перед публичным релизом, писало WSJ.25 мая FT узнало, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует провести заседание банков и призвать их улучшить защиту на фоне опасений вокруг Claude Mythos.Ася КарповаAI15 маяClaude Mythos помогла «белым» хакерам обойти защиту macOS Детали уязвимости они пока не раскрывают — ждут, когда Apple исправит ошибки.