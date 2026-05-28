Ася Карпова
AI

FT: Китай внедряет ИИ в «крупнейшую в мире» сеть камер наблюдения, чтобы прогнозировать преступления

Система сможет распознавать скопления людей и аномальное поведение.

Источник: Bloomberg
  • Financial Times проанализировало отчёты о госзакупках и поговорило с источниками, знакомыми с условиями контрактов. Власти по всему Китаю внедряют новые ИИ-системы наблюдения, а в Пекине — ещё и механизмы прогнозирования.
  • Издание называет это самой масштабной модернизацией «крупнейшей в мире» системы камер, которую Китай выстраивал с 2010-х годов. Её используют для мониторинга и снижения уровня преступности, но возможности «предсказывать поведение людей, за которыми не ведётся явная слежка» в ней раньше не было, объясняют эксперты.
  • Камеры с поддержкой ИИ-моделей и компьютерным зрением от Hikvision и Huawei могут считывать потенциально опасное вождение, суицидальное поведение (например, если человек долго стоит на мосту), замечать большие скопления людей, другие «аномалии» и сигнализировать полиции.
  • Технологии Hikvision также распознают пол, позу и одежду. Правоохранители смогут искать подозреваемых по камерам, например, по текстовому запросу «женщина в красной шляпе». О механизме распознавания лиц FT не упоминает.
  • Обновления проводят на фоне участившихся в последние годы случаев насилия на улицах, пишет издание. Эксперты связывают их с «кризисом психического здоровья» после длительного карантина во время пандемии, а также ослаблением экономики.
  • ИИ-систему для предотвращения преступности уже тестируют в метрополитене Нью-Йорка. Великобритания разрабатывает программу «прогнозирования убийств», которая анализирует базы данных местных тюрем.
  • В феврале 2025 года в странах ЕС вступил в силу закон об искусственном интеллекте, который запрещает прогнозировать преступления с помощью ИИ, а также использовать нейросети для создания «социальных рейтингов» на основе поведения граждан.
Артур Томилко
«Великий файрвол» на экспорт: китайская компания Geedge Networks продаёт правительствам стран Азии и Африки систему интернет-цензуры и слежки — Wired

Она позволяет фильтровать трафик с помощью DPI и машинного обучения, а также устанавливать наблюдение за отдельными пользователями.

