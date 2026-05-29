Артур Томилко
AI

FT: Amazon отказалась от внутреннего рейтинга сотрудников по интенсивности использования ИИ из-за «токенмаксинга» — некоторые пытались улучшить свои показатели за счёт бессмысленных задач

Руководство компании также призвало не использовать нейросети для галочки.

Фото Reuters 
  • Amazon закрыла внутренний сервис Kirorank, который ранжировал сотрудников по интенсивности использования ИИ-платформы Kiro, рассказали осведомлённые источники FT.
  • По их словам, старший вице-президент компании Дейв Тредуэлл заявил сотрудникам, что рейтинговая система создавалась с «благими намерениями», но привела к «дополнительным расходам» из-за стремления некоторых специалистов увеличить использование ИИ за счёт ненужных задач.

Пожалуйста, не используйте ИИ просто ради самого использования ИИ.

Дейв Тредуэлл, старший вице-президент Amazon. Цитата источников FT
  • В начале мая 2026 года FT писало, что в Amazon есть внутренняя цель: «еженедельно» использовать в работе нейросети должны более 80% разработчиков. Но корпоративное давление привело к тому, что некоторые стали автоматизировать то, что автоматизации не требовало, просто чтобы раздуть число потребляемых токенов.
  • Изначально статистика по токенам была общедоступной, затем полный доступ оставили для руководителей, а сами сотрудники могли видеть только свои данные. Менеджеров на местах просили не учитывать токены при оценке эффективности подчинённых, но те всё равно брали данные в расчёт, отмечало издание.
  • «Токенмаксинг» — это стремление превратить потребление ИИ-токенов в метрику продуктивности. Якобы чем больше токенов сотрудник тратит, тем активнее он использует нейросети и тем ценнее для бизнеса в разгар ИИ-гонки.
NYT рассказало о феномене «токенмаксинга» в крупных ИТ-компаниях — разработчики тратят «миллионы» токенов ради статуса «продвинутых» пользователей ИИ

Но некоторые сотрудники говорят, что «гонка» носит преимущественно показной характер, а качество работы ИИ-энтузиастов практически не учитывается.

