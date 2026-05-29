FT: Amazon отказалась от внутреннего рейтинга сотрудников по интенсивности использования ИИ из-за «токенмаксинга» — некоторые пытались улучшить свои показатели за счёт бессмысленных задач

Руководство компании также призвало не использовать нейросети для галочки. Фото Reuters Amazon закрыла внутренний сервис Kirorank, который ранжировал сотрудников по интенсивности использования ИИ-платформы Kiro, рассказали осведомлённые источники FT.По их словам, старший вице-президент компании Дейв Тредуэлл заявил сотрудникам, что рейтинговая система создавалась с «благими намерениями», но привела к «дополнительным расходам» из-за стремления некоторых специалистов увеличить использование ИИ за счёт ненужных задач.Пожалуйста, не используйте ИИ просто ради самого использования ИИ.Дейв Тредуэлл, старший вице-президент Amazon. Цитата источников FTВ начале мая 2026 года FT писало, что в Amazon есть внутренняя цель: «еженедельно» использовать в работе нейросети должны более 80% разработчиков. Но корпоративное давление привело к тому, что некоторые стали автоматизировать то, что автоматизации не требовало, просто чтобы раздуть число потребляемых токенов.Изначально статистика по токенам была общедоступной, затем полный доступ оставили для руководителей, а сами сотрудники могли видеть только свои данные. Менеджеров на местах просили не учитывать токены при оценке эффективности подчинённых, но те всё равно брали данные в расчёт, отмечало издание.«Токенмаксинг» — это стремление превратить потребление ИИ-токенов в метрику продуктивности. Якобы чем больше токенов сотрудник тратит, тем активнее он использует нейросети и тем ценнее для бизнеса в разгар ИИ-гонки. Но некоторые сотрудники говорят, что «гонка» носит преимущественно показной характер, а качество работы ИИ-энтузиастов практически не учитывается.#новости