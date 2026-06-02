Евгения Евсеева
AI

Bloomberg: «бенефициарами бума ИИ» стали китайские компании-производители синтетических алмазов — их можно использовать для охлаждения чипов

Камни уже начали поставлять в качестве теплоотводов.

Источник: Alibaba 
  • По данным издания, акции китайских Zhecheng Huifeng Diamond Technology и SF Diamond выросли за 25-29 мая 2026 года на 51% и 40% соответственно. На неделе с 1 июня бумаги продолжили рост и на закрытии 2 июня акции первой прибавили 30%, второй — 6%.
  • Синтетические алмазы традиционно связаны с ювелирными изделиями, но им нашли новое применение — они оказались эффективными в качестве материалов для охлаждения чипов, пишет Bloomberg.
  • Они стали альтернативой меди и алюминию, которые используются как материалы для охлаждения микрочипов. На фоне этого за неделю упали акции металлургических компаний Aluminum Corp. of China и Jiangxi Copper — на 25% и 28% соответственно.
  • SF Diamond уже начала отгрузку алмазных теплоотводов небольшими партиями — испытания у зарубежных клиентов прошли успешно. Какие это компании — неизвестно.

