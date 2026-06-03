Meta* разрешит сотрудникам, которые участвуют в программе слежки за использованием компьютеров, делать перерывы на полчаса для «личных дел» — The Information

Некоторые смогут и вовсе не участвовать в программе — но подавляющему большинству придётся. Об этом пишет Engadget со ссылкой на материал The Information. Согласно ему, сотрудники смогут «приостанавливать» систему отслеживания на срок до 30 минут, если им нужно «проверить что-то личное».Кроме того, часть сотрудников сможет полностью отказаться от участия в программе — например, если они работают удалённо и у них возникают проблемы с интернетом, или если они работают с «конфиденциальными материалами».О том, что компания собирается отслеживать движения мыши и нажатия клавиш на компьютерах сотрудников, Reuters рассказало в апреле 2026 года. Представитель Meta* тогда сообщил, что собранные данные не будут использовать для оценки эффективности сотрудников или других целей, помимо обучения ИИ.В мае издание сообщало, что сотрудники Meta* в США и Великобритании начали собирать подписи против системы отслеживания движений мыши на рабочих компьютерах.Полина ЛааксоКарьера30 маяСотрудники Meta* рассказали, что инструмент для слежки за использованием компьютеров «резко увеличил» расход домашнего трафика — Reuters По данным агентства, корпорация также приврала, когда сказала, что мониторинг затронет только работников в США.*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России. #новости