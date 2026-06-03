Meta* запустила ИИ-агента для бизнеса в WhatsApp*, Instagram* и Messenger*

Он может отвечать на сообщения клиентов и рекомендовать товары. Источник: Meta*Функция стала доступна по всему миру после тестирования в некоторых странах, включая Мексику и Индию, пишет Financial Times. Meta* Business Agent может отвечать на вопросы клиентов, рекомендовать товары из каталога, записывать на встречи, сортировать входящие лиды и закрывать продажи.Агент будет отвечать клиентам на местном языке и с использованием тона конкретного бренда, отметили в компании. По данным Meta*, более 1 млрд человек ежедневно взаимодействуют с бизнесами в WhatsApp*, Messenger* и Instagram*.Для малого бизнеса агент сначала доступен бесплатно, но в «ближайшие месяцы» станет частью подписок Meta* One за $8 в месяц и Meta* One Premium за $20 в месяц, представленных в мае 2026 года.Крупные компании будут платить в зависимости от числа и сложности взаимодействий агента. Им также доступен сервис Meta* Business Agent Platform, который поддерживает подключение внешних систем, включая Shopify, Zendesk и Shopee, чтобы агент мог работать с заказами и поддержкой.Компания также тестирует дополнительные функции — например, утренние сводки по чатам, проведение маркетинговых исследований, подключение к календарю. Точные сроки их запуска не называют.Артур ТомилкоСервисы28 маяMeta* объявила о глобальном запуске подписок для Instagram*, Facebook* и WhatsApp* — они предлагают дополнительные функции и аналитику Но не заменят существующую подписку Meta* Verified.*Meta, которая владеет Instagram, Facebook, Messenger и WhatsApp, признана в России экстремистской и запрещена.#новости #meta