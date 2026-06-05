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Ася Карпова
AI

LM Studio представила бесплатное решение для управления локальными ИИ-моделями со смартфона

Оно реализовано на базе приложения Locally, которое компания купила в апреле 2026 года.

Источник: LM Studio
Источник: LM Studio
  • LM Studio — платформа для запуска бесплатных открытых ИИ-моделей на компьютере без навыков программирования и работы с репозиториями GitHub. В библиотеке, например, есть семейство Gemma 4 от Google и gpt-oss-120b от OpenAI.
  • В апреле 2026 года компания объявила о покупке мобильного приложения Locally AI. Сумму не раскрыла. Создатель Locally Адриен Грондин перешёл в команду LM Studio.
  • В июне стартап представил обновлённое бесплатное iOS-приложение Locally со встроенной функцией LM Link. Она позволяет связать аккаунты в мобильном и десктопном приложениях, чтобы удалённо управлять моделями, которые работают на ноутбуке или, например, Mac mini. В чате на смартфоне можно будет общаться с нейросетями и отслеживать выполнение задач.
  • Понадобится создать ссылку в LM Studio и вставить в Locally. Обмен данными между устройствами защищён сквозным шифрованием.
  • Похожая функциональность есть, например, в Claude. Режим Dispatch позволяет давать задачи ИИ-агенту Claude Cowork из мобильного приложения Claude. Работать агент будет с локальными файлами на ПК. Автономно, как OpenClaw.
Ася Карпова
AI
LM Studio: как бесплатно работать с ИИ-моделями локально, подключать их к Telegram-ботам и другим сторонним сервисам

Без интернета и смены IP-адреса.

LM Studio: как бесплатно работать с ИИ-моделями локально, подключать их к Telegram-ботам и другим сторонним сервисам

#новости

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