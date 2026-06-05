LM Studio представила бесплатное решение для управления локальными ИИ-моделями со смартфона

Оно реализовано на базе приложения Locally, которое компания купила в апреле 2026 года.Источник: LM StudioLM Studio — платформа для запуска бесплатных открытых ИИ-моделей на компьютере без навыков программирования и работы с репозиториями GitHub. В библиотеке, например, есть семейство Gemma 4 от Google и gpt-oss-120b от OpenAI.В апреле 2026 года компания объявила о покупке мобильного приложения Locally AI. Сумму не раскрыла. Создатель Locally Адриен Грондин перешёл в команду LM Studio.В июне стартап представил обновлённое бесплатное iOS-приложение Locally со встроенной функцией LM Link. Она позволяет связать аккаунты в мобильном и десктопном приложениях, чтобы удалённо управлять моделями, которые работают на ноутбуке или, например, Mac mini. В чате на смартфоне можно будет общаться с нейросетями и отслеживать выполнение задач.Понадобится создать ссылку в LM Studio и вставить в Locally. Обмен данными между устройствами защищён сквозным шифрованием.Похожая функциональность есть, например, в Claude. Режим Dispatch позволяет давать задачи ИИ-агенту Claude Cowork из мобильного приложения Claude. Работать агент будет с локальными файлами на ПК. Автономно, как OpenClaw.Ася КарповаAI15.11.2025LM Studio: как бесплатно работать с ИИ-моделями локально, подключать их к Telegram-ботам и другим сторонним сервисам Без интернета и смены IP-адреса.#новости