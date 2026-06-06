Google будет платить SpaceX $920 млн в месяц за доступ к вычислительным мощностям — компании заключили сделку до 2029 года

За весь срок соглашения Google заплатит около $30 млрд.Источник: BloombergGoogle получит доступ к 110 тысячам графических процессоров Nvidia, а также CPU, чипам памяти и другим компонентам, пишет Bloomberg.Google будет платить SpaceX $920 млн в месяц с октября 2026 года по июнь 2029-го. Общая сумма сделки составит около $30 млрд.Представитель Google Cloud заявил, что соглашение поможет компании удовлетворить спрос клиентов на её ИИ-сервисы. По его словам, вычислительные мощности необходимы для платформы Gemini Enterprise, спрос на которую оказался выше ожиданий.В мае 2026 года SpaceX также заключила контракт на предоставление вычислительных мощностей её дата-центра Colossus 1 с Anthropic. Это более 220 тысяч графических процессоров Nvidia и 300 МВт дополнительных мощностей. Сумму сделки не раскрыли.Кроме того, в мае 2026-го Google и SpaceX вели переговоры о ракетных запусках для развёртывания орбитальных дата-центров.#новости #google #spacex