Ошибка позволяла запрашивать ссылку для сброса пароля на любой адрес электронной почты. Источник: 404 Media Данные о числе пострадавших пользователей компания раскрыла в уведомлении, которе направила в прокуратуру штата Мэн. По данным Meta*, взлому подверглись 20 225 профилей по всему миру.В уведомлении также говорится, что атаки начались 17 мая 2026 года, но уязвимость обнаружили только 31 мая. Компания не знает, какие именно данные были похищены в результате взломов, но допускает, что злоумышленники могли получить доступ к персональной информации, контенту, личным сообщениям и переписке, истории активности, а также к другим привязанным к Instagram* сервисам.После обнаружения уязвимости Meta* отключила функцию восстановления доступа к аккаунтам с помощью ИИ и аннулировала все созданные ботом ссылки для сброса пароля. Пострадавшие профили перевели в режим обязательной проверки безопасности — их владельцам предложили повторно сбросить пароль и пройти аутентификацию для восстановления контроля, пишет Bleeping Computer.Компания также пообещала исправить логику проверки учётных данных перед повторным запуском функции и провести аудит процесса восстановления доступа к аккаунтам в других сервисах.В марте 2026 года Meta* объявила, что внедряет ИИ-помощника для круглосуточной поддержки в Facebook* и Instagram*, в том числе для сброса паролей.В конце мая 2026 года несколько пользователей на Reddit и в X рассказали, что неизвестные сменили пароли от их аккаунтов в Instagram*.В июне The Guardian и CNN сообщили о взломе официальной страницы Белого дома, которую вела администрация Барака Обамы до 2017 года, аккаунта главного мастер-сержанта Космических сил США Джона Бентивегны, а также ритейлера косметики Sephora.В Telegram-каналах и X также появились подтверждения, что ИИ-ассистенту в поддержке Instagram* можно прислать никнейм любого аккаунта и попросить отправить код для смены пароля якобы на «свою новую почту». После этого бот предлагает сбросить пароль, и хакер устанавливает новый.При этом пострадавшие от взломов жаловались, что не могут добиться ответа от человека в чате и вернуть доступ к аккаунтам.*Meta, которая владеет Instagram и Facebook, признана в России экстремистской и запрещена. #новости #meta #instagram