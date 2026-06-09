«Сбер» добавил в GigaChat новые инструменты редактирования изображений — они позволяют собирать одну картинку из трёх

А также удалять и редактировать объекты. Источник здесь и далее: «Сбер»Пользователи могут загружать до трёх фотографий для генерации и редактирования изображений, а также вручную убирать или заменять объекты на готовых снимках, заявили в банке. Обновление доступно в GigaChat, за генерацию отвечает нейросеть Kandinsky.При генерации из трёх изображений модель извлекает из каждой фотографии нужный элемент — например, стиль, персонажа, фон или объект, и собирает финальный результат. Нейросеть понимает «роль каждого загруженного изображения», объясняют в «Сбере».С помощью детального редактирования можно вручную обвести кистью нужную область на изображении и указать, что с ней сделать — отредактировать, удалить объект или заменить его на другой.Также модель научилась сама определять оптимальное соотношение сторон на основе содержания запроса. Например, портрет человека предполагает вертикальный кадр, панорама города — горизонтальный, обложка альбома — квадрат.#новости #сбер #gigachat