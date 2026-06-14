Власти США вряд ли расширят экспортный контроль на другие ИИ-компании вслед за Anthropic, а ограничения против стартапа ввели после переговоров главы Amazon с чиновниками — СМИ

Те потребовали заблокировать Fable 5 и Mythos 5 для иностранцев, стартап отключил доступ для всех клиентов.Источник: Jason Henry for WSJПо словам источников WSJ, администрация президента США Дональда Трампа решила приостановить использование самых мощных моделей Anthropic — Fable 5 и Mythos 5 — для всех иностранцев после переговоров главы Amazon Энди Джесси и чиновников.Исследователи Amazon использовали несколько промптов, чтобы заставить Fable 5 выдать информацию, которую могли бы использовать для кибератак, якобы рассказал властям Джесси. После этого чиновники собрали встречу и попросили Anthropic устранить уязвимости или отключить модель.В Amazon сказали Reuters, что правительства нередко консультируются с компанией по поводу потенциальных рисков безопасности, но не подтвердили, общались ли с властями США по поводу моделей Anthropic.Глава Anthropic Дарио Амодей пытался прояснить ситуацию, которую посчитал «недоразумением», рассказали источники Politico. Он защищал меры безопасности, которые предприняла компания, и пытался убедить чиновников, что обнаруженный способ не представляет такой же угрозы, как полноценный «джейлбрейк». В своём блоге стартап позже указал: уязвимость вроде этой незначительная, другие общедоступные модели тоже могут находить подобное.Но, по словам собеседников издания, власти это не убедило. Амодей попросил больше времени и информации, но не взял на себя обязательств отключить модель. Источник утверждает, что Белый дом дал на отключение моделей 90 минут, так и не предоставив деталей о реальной угрозе.Близкий к администрации собеседник говорит другое: введение экспортного контроля стало крайней мерой после «многочасовых» уговоров стартапа. К вечеру 12 июня 2026 года, по данным Axios, стартап получил письмо, которое вводило ограничения на то, где и кто может использовать модели. Компания «немедленно» начала отключать Fable 5 и Mythos 5 для всех клиентов.Источник The Information (его материал цитирует Reuters) отметил: американская администрация вряд ли пойдёт на такие же меры в отношении других ИИ-компаний.#новости #anthropic