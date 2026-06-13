Коалиция генпрокуроров в США начала расследование против OpenAI — источники

Очередной «вызов» для стартапа, который готовится к IPO, отмечает Reuters.Об открытом расследовании в отношении разработчика ChatGPT рассказали источники WSJ и собеседник Reuters. По их словам, у компании запросили документы по «целому ряду вопросов», в том числе рекламе, вовлечению и удержанию пользователей, обработке их личных данных, работе с несовершеннолетними и пожилыми пользователями, внутренним политикам и прочим.Запрос отправил генпрокурор Нью-Йорка, пишут издания. Какие ещё штаты участвуют в расследовании, не уточняют.В начале июня 2026 года иск против OpenAI и её гендиректора Сэма Альтмана подал генпрокурор Флориды — первым среди американских штатов. В нём компанию обвинили в осозанном релизе небезопасного сервиса.Представитель OpenAI заявил, что компания «серьёзно относится к вопросам, поднимаемым генеральными прокурорами штатов» и намерена «конструктивно взаимодействовать» с ними.8 июня 2026 года OpenAI подала конфиденциальную заявку на проведение IPO. Сроки, количество предлагаемых акций и цену размещения пока не определили.По данным The Information, Альтман сообщил сотрудникам, что компания может провести IPO «в течение следующего [2027] года», подача заявки позволяет «выбрать момент». В последнем раунде весной 2026-го инвесторы оценили OpenAI в $852 млрд.#новости #openai