OpenAI договорилась о партнёрстве с Visa — платёжная система будет обрабатывать транзакции ИИ-агентов и отвечать за безопасность операций

Агенты смогут совершать покупки только с разрешения пользователя.Источник: BloombergПлатёжные сервисы интегрируют в продукты OpenAI, чтобы онлайн-ритейлеры могли принимать транзакции, совершаемые ИИ-агентами, говорится в заявлении Visa.Например, пользователи смогут поручить агенту оплатить счёт или купить товар онлайн. При этом подобные операции можно будет осуществить только с разрешения человека — в рамках заданных им ограничений и лимита расходов, отмечает WSJ.Visa будет отвечать за безопасность таких платежей, проверяя операции и отслеживая возможное мошенничество, подчёркивают в компании.Партнёрство с OpenAI стало частью программы Visa Intelligent Commerce. Компания также сотрудничала с Anthropic и Microsoft, отмечает Bloomberg. В Visa считают, что 2026-й станет «годом покупок с помощью ИИ».В сентябре 2025 года OpenAI добавила в ChatGPT функцию покупки товаров. В ноябре 2025-го компания выпустила инструмент для поиска и сравнения товаров.#новости #openai #visa