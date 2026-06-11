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Данила Бычков
AI

OpenAI договорилась о партнёрстве с Visa — платёжная система будет обрабатывать транзакции ИИ-агентов и отвечать за безопасность операций

Агенты смогут совершать покупки только с разрешения пользователя.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Платёжные сервисы интегрируют в продукты OpenAI, чтобы онлайн-ритейлеры могли принимать транзакции, совершаемые ИИ-агентами, говорится в заявлении Visa.
  • Например, пользователи смогут поручить агенту оплатить счёт или купить товар онлайн. При этом подобные операции можно будет осуществить только с разрешения человека — в рамках заданных им ограничений и лимита расходов, отмечает WSJ.
  • Visa будет отвечать за безопасность таких платежей, проверяя операции и отслеживая возможное мошенничество, подчёркивают в компании.
  • Партнёрство с OpenAI стало частью программы Visa Intelligent Commerce. Компания также сотрудничала с Anthropic и Microsoft, отмечает Bloomberg. В Visa считают, что 2026-й станет «годом покупок с помощью ИИ».
  • В сентябре 2025 года OpenAI добавила в ChatGPT функцию покупки товаров. В ноябре 2025-го компания выпустила инструмент для поиска и сравнения товаров.

#новости #openai #visa

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