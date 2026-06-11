Сооснователь Coub и сервиса доставки продуктов в Нью-Йорке Fridge No More Антон Гладкобородов привлёк $7,8 млн на ИИ-редактор для задач по математике Corca

Сам стартап называет себя «Cursor для математики».Соучредители Corca Олег Шевлягин и Антон Гладкобородов. Источник: Corca / Business InsiderНью-йоркский Corca привлёк $7,8 млн посевных инвестиций от NEA, венчурного подразделения Nvidia — NVenture, Daft Capital и других инвесторов. Условия сделки и оценку стартап не раскрыл.Как пишет Business Insider, проект в 2023 году запустили Олег Шевлягин и Антон Гладкобородов. Первый развивал сервис экспресс-доставки продуктов 1520, который закрылся в 2021-м. Второй — соосновал сервис с короткими видео Coub и сервис доставки продуктов в Нью-Йорке Fridge No More, который закрылся в 2022-м.Corca (сокращение от collaborative research capability, «возможности совместных исследований») развивает сервис, с помощью которого пользователи смогут вместе решать математические задачи в режиме реального времени и получать подсказки от ИИ.Источник: CorcaПо словам Шевлягина, инструменты вроде MatLab и LaTeX устарели и используют сложные языки форматирования, поэтому многим приходится переключаться между сервисами или использовать заметки, написанные от руки. Математический редактор Corca же «настолько простой, что им сможет пользоваться пятиклассник», говорится на сайте проекта.В Corca работает 12 человек. По собственным данным, он привлёк более 10 тысяч пользователей. Полученные инвестиции планируют направить на развитие продукта и расширение команды. Основные функции сервиса останутся бесплатными. Разработку платных функций, в том числе с ИИ, запланировали на 2026 год.Полина ЛааксоДеньги20.11.2022«Предпринимателю нужно быть немного тупым»: Антон Гладкобородов о передаче Coub, закрытии Fridge No More и новом проекте Главное из интервью серийного предпринимателя для проекта «Русские норм».#новости