Французский Deezer запустил бесплатный инструмент для распознавания сгенерированной музыки на сторонних стримингах

В 2025 году сервис обнаружил и пометил более 13,4 млн нейротреков.Скриншот vc.ruКомпания рассказала о запуске инструмента для обнаружения ИИ-музыки в 2025 году и тогда же стала помечать у себя такие треки и убирать их из редакционных плейлистов и рекомендаций алгоритмов. В январе 2026-го стриминг сделал его доступным для коммерческого использования.Теперь сервис объявил, что запускает бесплатный онлайн-детектор ИИ-музыки для всех желающих. Пользователи стриминговых сервисов смогут проверить, есть ли в их плейлистах сгенерированные треки. По словам Deezer, инструмент поддерживает 27 языков.Для этого нужно зайти на сайт, выбрать Scan my playlists, затем стриминг — Spotify, Apple Music, YouTube Music, «Яндекс Музыку» или другой — и зайти в свой аккаунт. После — разрешить Deezer проверить плейлист и посмотреть результат. Также можно загрузить файл.Для импорта плейлистов используют, вероятно, Tune My Music, отмечает The Verge. Его же Deezer использует для переноса библиотек пользователей из других стримингов, когда те переходят в сервис.Однако на момент написания заметки у редактора vc.ru проверить плейлист на «Яндекс Музыке» не получилось — после ввода логина и пароля сервис сообщил, что «Яндекс» не предоставляет официальный API для передачи музыки, и предложил «призвать» «Яндекс Музыку» в X.Скриншот vc.ruРедакция Wylsacom сообщила, что смогла проверить музыку — какие стриминги выбрала или треки загрузила, не уточнила.Ася КарповаAI14 феврХиты по кнопке: нейромузыка всё чаще залетает в чарты — что говорят стриминги, продюсеры, авторы и закон Пообщались с участниками рынка и рассказали про зарубежный опыт.#новости