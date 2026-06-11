Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Образование
Крипто
Приёмная
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Таня Боброва
AI

Французский Deezer запустил бесплатный инструмент для распознавания сгенерированной музыки на сторонних стримингах

В 2025 году сервис обнаружил и пометил более 13,4 млн нейротреков.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Компания рассказала о запуске инструмента для обнаружения ИИ-музыки в 2025 году и тогда же стала помечать у себя такие треки и убирать их из редакционных плейлистов и рекомендаций алгоритмов. В январе 2026-го стриминг сделал его доступным для коммерческого использования.
  • Теперь сервис объявил, что запускает бесплатный онлайн-детектор ИИ-музыки для всех желающих. Пользователи стриминговых сервисов смогут проверить, есть ли в их плейлистах сгенерированные треки. По словам Deezer, инструмент поддерживает 27 языков.
  • Для этого нужно зайти на сайт, выбрать Scan my playlists, затем стриминг — Spotify, Apple Music, YouTube Music, «Яндекс Музыку» или другой — и зайти в свой аккаунт. После — разрешить Deezer проверить плейлист и посмотреть результат. Также можно загрузить файл.
  • Для импорта плейлистов используют, вероятно, Tune My Music, отмечает The Verge. Его же Deezer использует для переноса библиотек пользователей из других стримингов, когда те переходят в сервис.
  • Однако на момент написания заметки у редактора vc.ru проверить плейлист на «Яндекс Музыке» не получилось — после ввода логина и пароля сервис сообщил, что «Яндекс» не предоставляет официальный API для передачи музыки, и предложил «призвать» «Яндекс Музыку» в X.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Редакция Wylsacom сообщила, что смогла проверить музыку — какие стриминги выбрала или треки загрузила, не уточнила.
Ася Карпова
AI
Хиты по кнопке: нейромузыка всё чаще залетает в чарты — что говорят стриминги, продюсеры, авторы и закон

Пообщались с участниками рынка и рассказали про зарубежный опыт.

Скриншот из клипа «Границы», который Дима Билан выпустил совместно с автором ИИ-песни «Расскажи, Снегурочка» Sasha Komovich

#новости

2
3 комментария