Власти Казахстана заключили соглашение со стартапом Firebird AI о строительстве в стране инфраструктуры для ИИ с использованием передовых чипов Nvidia

В проект планируют вложить до $10 млрд.Источник: Akorda.kzВ рамках проекта Data Center Valley на северо-востоке Казахстана построят кластер на базе 100 тысяч передовых чипов Nvidia, включая GB300 и Vera Rubin, пишет Bloomberg. Начало коммерческой эксплуатации дата-центра мощностью 125 МВт запланировано на 2027 год.Американский стартап Firebird AI будет отвечать за привлечение финансирования и поставку чипов, а «Казахтелеком» — за электроэнергию, охлаждение и связь, отмечает издание. Nvidia предоставит Firebird AI свои технологии, отмечает Bloomberg, но детали участия компании в проекте неизвестны.На первом этапе инвестиции составят $5 млрд, из них $1 млрд вложит «Казахтелеком». На втором этапе, сроки которого определят позднее, в Data Center Valley вложат ещё $5 млрд, доведя общую сумму инвестиций до $10 млрд.По оценке правительства Казахстана, проект сможет приносить не менее $3 млрд экспортной выручки в год, создавать рабочие места и привлекать в страну иностранные технологические компании.В марте 2026 года Bloomberg писало, что Firebird AI построит дата-центр в Армении. Проект стал частью соглашения между Арменией и США в сфере ИИ, подписанного в 2025 году.Firebird AI — основанная в 2025 году в Сан-Франциско компания в сфере облачных вычислений «на быстроразвивающихся рынках по всему миру». Проект в Армении стал для стартапа первым.Данила БычковAI27 марКрупнейшие банки Армении предоставили рекордный кредит на $300 млн для строительства в стране дата-центра при участии Nvidia и Dell Общая сумма инвестиций может дойти до $4 млрд. #новости #казахстан #nvidia