Китайская Z.ai выпустила открытую ИИ-модель GLM-5.2 — акции компании выросли на 48%

По отзывам некоторых пользователей, она кодит лучше последних моделей Kimi, Qwen и DeepSeek.Пользователь попросил GLM-5.2 сделать копию Super Mario — Super Human. Понадобилось пять итераций для добавления новых функций. Источник: @ivanfioravantiРазработчик чат-бота Z.ai выпустил следующую модель семейства GLM-5 — GLM-5.2 с контекстным окном в 1 млн токенов.Также добавили два уровня затрат на «рассуждения»: High и Max. Пока модель доступна для агентного программирования в ZCode по подписке GLM Coding Plan за $10, $30 или $80 в месяц. Zhipu AI также делится инструкцией, как подключить GLM-5.2 в терминальный инструмент Claude Code.На неделе с 15 июня 2026 года компания обещает выложить в открытый доступ веса под лицензией MIT для коммерческого использования. Тогда же опубликуют детали об архитектуре.Бенчмарков на момент написания заметки не опубликовали. Предыдущая версия GLM-5.1 обходила последние модели DeepSeek, Qwen и Kimi в режиме ИИ-агента в пользовательском рейтинге LM Arena.Скриншот vc.ruРезультат работы GLM 5.2 (слева) и Kimi K2.7 (справа). GLM справилась за 35 минут с первого раза, а в работе с Kimi понадобились правки. Источник: @notjazii Как пишет SCMP, акции Zhipu AI на Гонконгской бирже утром 15 июня выросли на 48% до 1620 гонконгских долларов, а к концу дня рост составил 32,8% — до 1457 гонконгских долларов ($185 или 13 тысяч рублей по курсу ЦБ на 15 июня 2026 года).Росту в том числе способствовали ограничения на ИИ-рынке США, пишет издание. Вечером 12 июня 2026 года Anthropic отключила доступ к Fable 5 и Mythos 5 всем клиентам после требования властей США заблокировать модели для иностранцев. В компании подчеркнули, что власти не предоставили конкретных деталей, которые бы объясняли причину запрета.Данила БычковAI11:23WSJ: Anthropic отправила ведущих технических специалистов на переговоры с американскими чиновниками, чтобы добиться отмены ограничений для Fable 5 и Mythos 5 Компания вынужденно заблокировала доступ к моделям по требованию властей США. #новости