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Данила Бычков
AI

Японская криптобиржа Bitbank предупредила, что будет блокировать пользователей за транзакции, связанные с платформами предсказаний

Подобные сервисы могут нарушать законы страны об азартных играх.

Источник: PBS
Источник: PBS
  • Среди ограничений — запрет на вход в аккаунт, пополнение и вывод средств, а также торговлю криптовалютами, говорится в заявлении Bitbank.
  • Заблокировать пользователей могут, если обнаружат транзакции, связанные c платформами предсказаний, например, Polymarket. В компании отметили, что не несут ответственность за убытки пользователей, возникшие из-за блокировки.
  • Сервисы рынков предсказаний могут нарушать законы Японии, запрещающие азартные игры, пишет TradingView. Но биржа не ссылалась на конкретное решение регулятора или распоряжение властей.
  • Bitbank опубликовала предупреждение на фоне планов Polymarket выйти на японский рынок, отмечает издание. По состоянию на июнь 2026 года Япония входит в список из 35 стран, доступ из которых Polymarket ограничивает.
Таня Боброва
Деньги
Гэмблинг или будущее: это рынки предсказаний, где ставят на всё — от экономических новостей до пришествия Христа и трафика на камерах CCTV

Как они работают и чем отличаются от казино.

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#новости #polymarket

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