Японская криптобиржа Bitbank предупредила, что будет блокировать пользователей за транзакции, связанные с платформами предсказаний

Подобные сервисы могут нарушать законы страны об азартных играх. Источник: PBSСреди ограничений — запрет на вход в аккаунт, пополнение и вывод средств, а также торговлю криптовалютами, говорится в заявлении Bitbank.Заблокировать пользователей могут, если обнаружат транзакции, связанные c платформами предсказаний, например, Polymarket. В компании отметили, что не несут ответственность за убытки пользователей, возникшие из-за блокировки.Сервисы рынков предсказаний могут нарушать законы Японии, запрещающие азартные игры, пишет TradingView. Но биржа не ссылалась на конкретное решение регулятора или распоряжение властей.Bitbank опубликовала предупреждение на фоне планов Polymarket выйти на японский рынок, отмечает издание. По состоянию на июнь 2026 года Япония входит в список из 35 стран, доступ из которых Polymarket ограничивает.Таня БоброваДеньги21 феврГэмблинг или будущее: это рынки предсказаний, где ставят на всё — от экономических новостей до пришествия Христа и трафика на камерах CCTV Как они работают и чем отличаются от казино.#новости #polymarket