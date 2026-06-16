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Евгения Евсеева
AI

Meta* добавила в Facebook* ИИ-поиск — он выдаёт обобщённые ответы на основе публикаций в соцсети

В том числе по обсуждениям в группах.

  • Функция называется AI Mode — с её помощью можно получать ответы на поисковые запросы, основанные на анализе открытых публикаций в соцсети, включая материалы из групп и короткие ролики, пишет TechCrunch.
Пример работы функции. Источник: Meta*
Пример работы функции. Источник: Meta*
  • Инструмент работает на основе Meta* AI — это помощник, созданный на базе языковой модели Llama 3. Он обрабатывает запросы на естественном языке и формирует обобщённые ответы на основе обсуждений внутри соцсети.
  • Издание отмечает: функция вызывает вопросы относительно достоверности данных, так как нейросеть обобщает посты обычных людей, а не информацию из проверенных источников.

*Meta, которая владеет Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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