Meta* добавила в Facebook* ИИ-поиск — он выдаёт обобщённые ответы на основе публикаций в соцсети

В том числе по обсуждениям в группах. Функция называется AI Mode — с её помощью можно получать ответы на поисковые запросы, основанные на анализе открытых публикаций в соцсети, включая материалы из групп и короткие ролики, пишет TechCrunch.Пример работы функции. Источник: Meta*Инструмент работает на основе Meta* AI — это помощник, созданный на базе языковой модели Llama 3. Он обрабатывает запросы на естественном языке и формирует обобщённые ответы на основе обсуждений внутри соцсети.Издание отмечает: функция вызывает вопросы относительно достоверности данных, так как нейросеть обобщает посты обычных людей, а не информацию из проверенных источников.*Meta, которая владеет Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости