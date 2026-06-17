Производитель экообуви Allbirds, который решил заняться продажей облачных решений для ИИ, официально сменил название — акции выросли на 49%

Компания объявила о смене деятельности весной 2026 года, распродав свои активы.Источник: Eric Lee / BloombergAllbirds официально сменила название на Smartbird, пишут Bloomberg и CNBC. Компания также назначила нового гендиректора — Надю Карлстен, которая до этого работала в AWS и возглавляла компанию в сфере ИИ-инфраструктуры DCAI.Smartbird также удвоила размер «конвертируемого финансирования» до $100 млн и ведёт «активные переговоры с потенциальными клиентами».Акции BIRD на Nasdaq выросли на фоне новости на 34%, отмечает CNBC. На 19:50 мск 17 июня 2026 года они растут на 49% — до $5,9 за штуку. С начала 2026 года бумаги компании подорожали на 25%, пишет Reuters.Allbirds основали в 2015 году бывший футболист Тим Браун и биотех-инженер Джоуи Цвиллингер. Компания производила обувь из шерсти мериноса, сахарного тростника и других материалов, менее вредных для окружающей среды. «Вирусными» стали кроссовки, отмечает Bloomberg. Их копировали десятки компаний, в том числе Amazon.Компания вышла на биржу в 2021 году и привлекла на IPO $348 млн. На максимуме рыночная капитализация достигала $4 млрд. Весной 2026 года Allbirds договорилась о продаже всех своих активов American Exchange Group за $39 млн. В апреле компания объявила о пивоте: она переключится на развитие вычислительной инфраструктуры.Динамика рыночной капитализации Allbirds с конца 2021 года по середину апреля 2026-го. Источник: Bloomberg#новости