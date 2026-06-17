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Ася Карпова
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Премьер-министр Великобритании запросил у США доступ к Claude Mythos и Fable для британских компаний — New York Post

Представители администрации Трампа заявили, что не намерены делать исключений «даже для союзников».

Глава Anthropic Дарио Амодеи во время ланча для руководителей компаний в рамках саммита G7. 17 июня 2026 года. Источник: Getty Images
Глава Anthropic Дарио Амодеи во время ланча для руководителей компаний в рамках саммита G7. 17 июня 2026 года. Источник: Getty Images
  • Кир Стармер запросил сделать исключение для британских граждан и компаний на фоне запрета Mythos 5 и Fable 5 за пределами США, пишет NYP со ссылкой на источники.
  • Представитель администрации американского президента Дональда Трампа сказал изданию, что какие-либо исключения из экспортного контроля даже союзникам по «Большой семёрке» были бы «совершенно нелогичны».
  • Пресс-секретарь Стармера заявил газете Politico, что подобных запросов не направляли.
  • В июне 2026 года Anthropic отключила доступ к Fable 5 и Mythos 5 всем клиентам после требования властей США заблокировать модели для иностранцев. В компании подчеркнули, что власти не предоставили конкретных деталей, которые бы объясняли причину запрета.
  • WSJ писало, что администрация Трампа решила приостановить использование Fable 5 и Mythos 5 после переговоров с главой Amazon Энди Джесси. Исследователи Amazon якобы смогли заставить Fable 5 выдать информацию, которую можно было использовать для кибератак.
  • 15 июня издание сообщило, что Anthropic отправила специалистов на переговоры с министром торговли Говардом Лютником и директором управления Белого дома по кибербезопасности Шоном Кэрнкроссом, чтобы добиться отмены ограничений. Результатов встреча пока не принесла.
Ася Карпова
AI
Пользователь рассказал, как обошёл ограничения Fable 5 с помощью кириллицы и других приёмов

Он также говорил, что инструкции по взлому нужны ему для подготовки к сертификации.

Автор просит помочь создать оружие под видом наработок для компьютерной игры. Сценарий сработал на русском языке. Здесь и далее источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Felder_plinius%2Fstatus%2F2064776322979676227%3Fs%3D20&postId=2974484" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Pliny the Liberator</a>

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