Премьер-министр Великобритании запросил у США доступ к Claude Mythos и Fable для британских компаний — New York Post

Представители администрации Трампа заявили, что не намерены делать исключений «даже для союзников».Глава Anthropic Дарио Амодеи во время ланча для руководителей компаний в рамках саммита G7. 17 июня 2026 года. Источник: Getty ImagesКир Стармер запросил сделать исключение для британских граждан и компаний на фоне запрета Mythos 5 и Fable 5 за пределами США, пишет NYP со ссылкой на источники.Представитель администрации американского президента Дональда Трампа сказал изданию, что какие-либо исключения из экспортного контроля даже союзникам по «Большой семёрке» были бы «совершенно нелогичны».Пресс-секретарь Стармера заявил газете Politico, что подобных запросов не направляли.В июне 2026 года Anthropic отключила доступ к Fable 5 и Mythos 5 всем клиентам после требования властей США заблокировать модели для иностранцев. В компании подчеркнули, что власти не предоставили конкретных деталей, которые бы объясняли причину запрета.WSJ писало, что администрация Трампа решила приостановить использование Fable 5 и Mythos 5 после переговоров с главой Amazon Энди Джесси. Исследователи Amazon якобы смогли заставить Fable 5 выдать информацию, которую можно было использовать для кибератак.15 июня издание сообщило, что Anthropic отправила специалистов на переговоры с министром торговли Говардом Лютником и директором управления Белого дома по кибербезопасности Шоном Кэрнкроссом, чтобы добиться отмены ограничений. Результатов встреча пока не принесла.Ася КарповаAI11 июняПользователь рассказал, как обошёл ограничения Fable 5 с помощью кириллицы и других приёмов Он также говорил, что инструкции по взлому нужны ему для подготовки к сертификации.#новости