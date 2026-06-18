Anthropic доработала Claude Design — улучшила следование дизайн-системе пользователя и обновила холст

Также инструмент добавили в десктопные приложения для Mac и Windows.Автор сделал дизайн с помощью Claude Design и Fable 5, когда она была доступна. Источник: @ann_nnngAnthropic рассказала, что Claude Design теперь сохраняет единообразие стиля во всех проектах после того, как пользователь загрузит свою дизайн-систему: репозиторий, кодовую базу, файлы с фирменным стилем или макеты в Figma. ИИ-агент сверяет макеты с системой на всех этапах, прежде чем прислать результат.Дизайн-системы загружают, чтобы решить проблему однообразных презентаций и сайтов: по умолчанию Claude часто выбирает одни и те же шрифты и корпоративный оранжевый цвет.Источник: @moritzkrembТакже добавили возможность редактирования макетов прямо на холсте и новые инструменты управления, чтобы перетаскивать и выравнивать элементы и менять размер.Claude Design и Claude Code теперь синхронизированы: можно продолжить работу с фронтендом после написания кода или наоборот, начать разработку после макета. Чтобы загрузить дизайн-систему в репозиторий, добавили команду /design-sync.Проекты теперь можно экспортировать в PDF, PowerPoint, а также сервисы из списка подключённых инструментов (коннекторов) в Claude.Claude Design доступен внутри Claude на боковой панели для подписчиков Pro, Max, Team и Enterprise. Его можно использовать для презентаций, анимаций, создания сайтов и приложений.#новости