Ранние китайские инвесторы Manus планируют выкупить ИИ-стартап у Meta* за $2 млрд — The Information

Сделку с Meta* запретили власти Китая.Источник: Raul Ariano / BloombergВ выкупе будут участвовать ранние инвесторы Manus, в том числе HSG, ZhenFund и Tencent, рассказали источники The Information, знакомые с вопросом. Benchmark участвовать не будет. Материал издания цитирует Reuters.По данным издания, Manus рассматривает реорганизацию бизнеса и создание совместного предприятия в Китае, что позволит в дальнейшем провести листинг в Гонконге.О том, что Meta* купит команду Manus AI и технологии стартапа, в конце 2025 года сообщило Bloomberg. Условия и сумму сделки не раскрывали. По данным WSJ, сумма могла составить $2 млрд.В апреле 2026-го китайская Национальная комиссия по развитию и реформам сообщила, что распорядилась заблокировать сделку. Решение приняли на основе местных «законов и нормативных актов». После этого Meta* начала «сворачивать» сделку и в июне завершила операционное разделение с Manus, писало Bloomberg.Как пишет The Information, решение об отмене сделки приняли на фоне «существенного роста» Manus: годовой темп выручки (annualized revenue run rate) в «последние недели» был на уровне $400-500 млн против $100 млн на момент сделки с Meta*.Команда Manus изначально работала в Китае и в марте 2025 года представила одноимённого ИИ-агента — он сразу «завирусился» в соцсетях. Тогда пользователи писали, что он быстрее решений от OpenAI и Google и справляется даже со сложными задачами без помощи человека. Впоследствии штаб-квартиру перенесли в Сингапур, писало Bloomberg.Данила БычковИнвестиции21 маяBloomberg: сооснователи Manus планируют привлечь около $1 млрд, чтобы выкупить компанию обратно у Meta* — сделку с ней запретили китайские власти Часть суммы для обратного выкупа они могут выплатить из собственных средств.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #manus