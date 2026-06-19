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Артур Томилко
AI

«Яндекс» добавил в чат с «Алисой AI» ИИ-персонажей с разными характерами и манерой общения

Пользователи также могут создавать своих.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Сейчас в чате с «Алисой AI» доступно более 30 персонажей, от «популярного блогера» до «аниме-героини», рассказала компания.
  • По словам «Яндекса», у каждого из персонажей своя манера общения. Например, один сможет «выслушать и поддержать», а другой — «дать советы по саморазвитию». Они запоминают тему обсуждения, а чтобы сбросить контекст, нужно начать диалог заново.
  • Пользователи также могут создавать собственных персонажей. Для этого нужно придумать ему имя и подробно описать, как себя вести.
  • В будущем с ними «можно будет обсуждать актуальные события», в том числе голосом, отметили в компании.

#новости #яндекс

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