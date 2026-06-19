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Ася Карпова
AI

В Codex добавили функцию для создания «навыков» по записям экрана, а не текстовым инструкциям

«Когда рабочий процесс проще показать, чем описать текстом», как пишет OpenAI.

Источник: OpenAI
  • Функция Record & Replay помогает создавать воспроизводимые «навыки» для ИИ-агента Codex, не расписывая текстом инструкции для сложных задач. Она доступна на Mac.
  • Пользователи могут запустить запись экрана и «показать» агенту, как, например, составляют отчёт по нужному шаблону или работают с видео. Codex сам преобразует демонстрацию в навык с текстовыми инструкциями, которые можно просмотреть и отредактировать. Также подскажет, какие сторонние приложения подключить.
  • OpenAI советует заранее пройти все шаги, чтобы на записи не было путаницы и лишних действий — так Codex лучше поймёт, что нужно делать.
  • Найти функцию можно в разделе Plugins в приложении Codex. Там нужно выбрать Record a skill, затем разрешить запись экрана. Codex сможет использовать этот навык снова в режиме Computer Use.

#новости

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