В Codex добавили функцию для создания «навыков» по записям экрана, а не текстовым инструкциям

«Когда рабочий процесс проще показать, чем описать текстом», как пишет OpenAI.Источник: OpenAIФункция Record & Replay помогает создавать воспроизводимые «навыки» для ИИ-агента Codex, не расписывая текстом инструкции для сложных задач. Она доступна на Mac.Пользователи могут запустить запись экрана и «показать» агенту, как, например, составляют отчёт по нужному шаблону или работают с видео. Codex сам преобразует демонстрацию в навык с текстовыми инструкциями, которые можно просмотреть и отредактировать. Также подскажет, какие сторонние приложения подключить.OpenAI советует заранее пройти все шаги, чтобы на записи не было путаницы и лишних действий — так Codex лучше поймёт, что нужно делать.Найти функцию можно в разделе Plugins в приложении Codex. Там нужно выбрать Record a skill, затем разрешить запись экрана. Codex сможет использовать этот навык снова в режиме Computer Use.#новости