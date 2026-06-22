Стартап выходцев из Google заявил, что его оркестратор Fugu Ultra улучшает показатели моделей до уровня Fable 5

Он использует несколько моделей по единой цене в API.Работа Fugu Ultra для создания 3D-головоломки обошлась в $20. Дороже, чем китайская GLM-5.2. Источник: @Conor_D_DartЯпонский стартап Sakana AI выпустил свои первые модели-оркестраторы. Sakana Fugu управляет одной сторонней моделью, а Fugu Ultra — несколькими «ведущими» нейросетями одновременно и, по заявлению компании, «повышает» их производительность. При этом при работе через API пользователь платит как за одну модель.Сервис Sakana доступен с российских IP-адресов, но при создании API-ключа возникает ошибка.Fugu Ultra обсуждают в X как очередную «замену» Fable 5, потому что на бенчмарках, предоставленных самой Sakana, она превосходит последние модели от Anthropic, Google и OpenAI в программировании, работе в терминале и научных исследованиях.Источник: SakanaНо на деле тестировщики заметили, что оркестратор уступает Opus 4.8 в многоэтапных задачах на написание кода и создание мини-игр, хоть и выдаёт результат быстрее.Копия Crossy Road. Fugu Ultra потратила 89 тысяч токенов и $7,32. Не добавила звук, учла не все механики, сделала слишком простой уровень. Claude Opus 4.8 — 940 тысяч токенов и $37,85. Она дважды застряла в цикле, но лучше справилась. Источник: @LLMJunkyFugu Ultra не смогла сделать полностью функциональную копию Minecraft, с чем справляется и Opus 4.8. Источник: @ziwenxu_Результат Fable 5. Источник: @HaleeeemahhКакие конкретно модели используются в пуле Fugu Ultra — не перечисляют. Основными передовыми моделями в анонсе компания называет GPT-5.5, Claude Opus 4.8 и Gemini 3.1 Pro. А про Fable 5 и Mythos Preview пишет, что не подключила их из-за ограничений Anthropic.Fugu Ultra в API стоит $5 и $30 за 1 млн входных и выходных токенов соответственно. Также есть подписка за $20 в месяц, $100 в месяц с десятикратными лимитами и $200 с двадцатикратными лимитами.Стартап Sakana AI основан в Токио в 2023 году бывшими исследователями Google Ллионом Джонсом, Реном Ито и Дэвидом Ха. Джонос и Ха были соавтором исследовательской работы Attention is All You Need от 2017 года, где впервые представили архитектуру моделей-трансформеров. В 2025-м компания привлекла $135 млн при оценке в $2,65 млрд.#новости