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Данила Бычков
AI

FT: OpenAI впервые поучаствовала в «Каннских львах» — она презентовала компаниям рекламу в ChatGPT

К 2030 году этот сегмент бизнеса может вырасти до $100 млрд, считают в OpenAI.

Источник: Reuters
Источник: Reuters
  • Компания хочет превратить рекламу в ChatGPT в «многомиллиардный» бизнес, пишет Financial Times. Представители OpenAI приняли участие в фестивале «Каннские львы», чтобы представить рекламу в чат-боте маркетологам и агентствам.
  • Рекламное направление OpenAI возглавляет бывший топ-менеджер Meta* Дэйв Дуган. По его словам, компания «полностью привержена рекламе», а выручка от неё «поможет поддержать более широкий доступ к информации».
  • OpenAI начала тестировать рекламу в ChatGPT в США в феврале 2026 года, сейчас она доступна в семи странах. Рекламные сообщения появляются после ответа чат-бота — в виде блока с тегом Sponsored.
  • Сейчас рекламу видят только пользователи бесплатной версии ChatGPT и тарифа Go за $8 в месяц. По данным OpenAI, лучше всего работают объявления о продуктах и услугах в сфере путешествий, ритейла, здоровья и красоты, а также финансовых сервисов.
  • Компания заявляла инвесторам, что к 2030 году сегмент рекламы вырастет до $100 млрд. При этом некоторые из опрошенных изданием представителей индустрии относятся к этому прогнозу скептически, сомневаясь, что OpenAI сможет достичь такой выручки, отмечает FT.

*Meta признана в России экстремисткой и запрещена.

Евгения Белоус
ChatGPT
ChatGPT Ads: что известно о рекламе в ChatGPT с CPM в $60

Круг рекламодателей ограничен. Данные — тоже.

Пользователь запросил план тренировок в спортзале. После ответа чат-бота появилась реклама тренажёров Peloton. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fpulse%2Fchatgpt-ads-trust-mihir-gogri-ndhie%2F&postId=2762354" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">LinkedIn</a>

#новости #openai #chatgpt