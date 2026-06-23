FT: OpenAI впервые поучаствовала в «Каннских львах» — она презентовала компаниям рекламу в ChatGPT

К 2030 году этот сегмент бизнеса может вырасти до $100 млрд, считают в OpenAI. Источник: ReutersКомпания хочет превратить рекламу в ChatGPT в «многомиллиардный» бизнес, пишет Financial Times. Представители OpenAI приняли участие в фестивале «Каннские львы», чтобы представить рекламу в чат-боте маркетологам и агентствам.Рекламное направление OpenAI возглавляет бывший топ-менеджер Meta* Дэйв Дуган. По его словам, компания «полностью привержена рекламе», а выручка от неё «поможет поддержать более широкий доступ к информации».OpenAI начала тестировать рекламу в ChatGPT в США в феврале 2026 года, сейчас она доступна в семи странах. Рекламные сообщения появляются после ответа чат-бота — в виде блока с тегом Sponsored.Сейчас рекламу видят только пользователи бесплатной версии ChatGPT и тарифа Go за $8 в месяц. По данным OpenAI, лучше всего работают объявления о продуктах и услугах в сфере путешествий, ритейла, здоровья и красоты, а также финансовых сервисов.Компания заявляла инвесторам, что к 2030 году сегмент рекламы вырастет до $100 млрд. При этом некоторые из опрошенных изданием представителей индустрии относятся к этому прогнозу скептически, сомневаясь, что OpenAI сможет достичь такой выручки, отмечает FT.*Meta признана в России экстремисткой и запрещена.Евгения БелоусChatGPT27 феврChatGPT Ads: что известно о рекламе в ChatGPT с CPM в $60 Круг рекламодателей ограничен. Данные — тоже.#новости #openai #chatgpt