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Данила Бычков
AI

Bloomberg: власти США потребовали от OpenAI выпускать новые ИИ-модели поэтапно — сначала для ограниченного числа партнёров

Об этом глава компании Сэм Альтман рассказал сотрудникам на закрытой встрече.

Источник: Fortune
Источник: Fortune
  • Администрация президента США Дональда Трампа попросила OpenAI сначала выпустить модель GPT-5.6 только для «доверенных партнёров», пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Доступ получат 20 компаний, но их список не приводят.
  • Глава OpenAI Сэм Альтман на закрытой встрече с сотрудниками заявил, что власти США начали сильнее тревожиться из-за возможностей передовых моделей. Он попросил работников сотрудничать с администрацией Трампа по всем вопросам — даже если коммпания не согласна с замечаниями чиновников.
  • По словам источников Bloomberg, одним из способов получить доступ к GPT-5.6 будет платформа Amazon Bedrock. Когда выпустят модель, неизвестно.
  • Anthropic представила Claude Fable 5 — первую общедоступную модель класса Mythos — в начале июня 2026 года. Затем компания отключила доступ к Fable 5 и Mythos 5 всем клиентам после требования властей США заблокировать модели для иностранцев.
  • СМИ писали, что американское правительство требовало заблокировать все способы обхода ограничений Fable 5, но полностью устранить уязвимости «невозможно», считают некоторые эксперты.
  • Anthropic пытается добиться отмены ограничений для Fable 5 и Mythos 5, но результатов это пока не принесло.
Таня Боброва
AI
Получившие ранний доступ к Mythos клиенты Anthropic сохранили его и после требования властей США заблокировать Fable 5 и Mythos 5 для иностранцев — Bloomberg

В рамках Project Glasswing.

Источник: Gabby Jones / Bloomberg

#новости #openai

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