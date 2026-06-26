Bloomberg: власти США потребовали от OpenAI выпускать новые ИИ-модели поэтапно — сначала для ограниченного числа партнёров

Об этом глава компании Сэм Альтман рассказал сотрудникам на закрытой встрече.Источник: FortuneАдминистрация президента США Дональда Трампа попросила OpenAI сначала выпустить модель GPT-5.6 только для «доверенных партнёров», пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Доступ получат 20 компаний, но их список не приводят.Глава OpenAI Сэм Альтман на закрытой встрече с сотрудниками заявил, что власти США начали сильнее тревожиться из-за возможностей передовых моделей. Он попросил работников сотрудничать с администрацией Трампа по всем вопросам — даже если коммпания не согласна с замечаниями чиновников.По словам источников Bloomberg, одним из способов получить доступ к GPT-5.6 будет платформа Amazon Bedrock. Когда выпустят модель, неизвестно.Anthropic представила Claude Fable 5 — первую общедоступную модель класса Mythos — в начале июня 2026 года. Затем компания отключила доступ к Fable 5 и Mythos 5 всем клиентам после требования властей США заблокировать модели для иностранцев.СМИ писали, что американское правительство требовало заблокировать все способы обхода ограничений Fable 5, но полностью устранить уязвимости «невозможно», считают некоторые эксперты.Anthropic пытается добиться отмены ограничений для Fable 5 и Mythos 5, но результатов это пока не принесло.Таня БоброваAI19 июняПолучившие ранний доступ к Mythos клиенты Anthropic сохранили его и после требования властей США заблокировать Fable 5 и Mythos 5 для иностранцев — Bloomberg В рамках Project Glasswing.#новости #openai