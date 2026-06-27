Правительство США разрешило Anthropic вернуть доступ к Mythos 5 некоторым организациям

Снятие запрета на Fable 5 ещё обсуждают.Источник: Getty ImagesAnthropic сообщила, что правительство США разрешило снова дать доступ к модели Claude Mythos 5 некоторым «доверенным» американским организациям, которые разрабатывают «критически» значимое ПО.Источники Reuters заявили, что доступ вернут более чем 100 компаниям, включая те, что входят в список Fortune 500.Anthropic продолжает обсуждать с властями расширение доступа к Mythos 5 среди партнёров, а также снятие запрета на Fable 5 для обычных пользователей.Компания представила модель Mythos Preview в апреле. Она, среди прочего, смогла обойти защиту macOS в эксперименте «белых» хакеров и помогла сотрудникам Mozilla выявить более 400 уязвимостей в Firefox за месяц.В начале июня Anthropic выпустила итоговую закрытую версию Mythos 5, а также общедоступную модель Fable 5 с той же архитектурой, но более строгими ограничениями на написание вредоносного кода.Спустя несколько дней Anthropic заявила, что власти США потребовали приостановить доступ к Fable 5 и Mythos 5 всем иностранцам. Тогда стартап ограничил его для всех пользователей и клиентов, даже в США. WSJ сообщало, что компания сформировала группу переговорщиков, чтобы добиться от правительства отмены всех ограничений.Таня БоброваAI19 июняПолучившие ранний доступ к Mythos клиенты Anthropic сохранили его и после требования властей США заблокировать Fable 5 и Mythos 5 для иностранцев — Bloomberg В рамках Project Glasswing.#новости