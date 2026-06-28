WSJ: китайские открытые ИИ-инструменты приблизились к Mythos от Anthropic в некоторых задачах кибербезопасности

Но в остальных сценариях на написание кода — хуже GPT-5.5 от OpenAI.В тестах независимых исследователей GLM-5.2 занимает четвёртое место. Источник: Artificial AnalysisВ середине июня Zhipu AI выпустила модель GLM-5.2 и выложила веса в открытый доступ. Издание The Wall Street Journal пишет, что с выходом нейросети такого уровня китайские модели «сравнялись по эффективности с Mythos от Anthropic в некоторых сценариях кибербезопасности». Притом что доступ к последней дали избранным компаниям из США, открытую версию Fable 5 с такими же весами заблокировали, а GLM-5.2 можно использовать не только в API и чате, но и запустить локально на ПК.Специалисты по кибербезопасности компании Semgrep из Сан-Франциско проводили тесты GLM-5.2 на своих задачах. По их оценкам, она «превзошла» модель Claude Opus 4.8 от Anthropic, а с использованием расширенных инструкций «может сравняться» с моделями класса Mythos (Mythos 5 и Fable 5) в поиске уязвимостей.Однако в общих задачах не так хороша. В тестах независимых исследователей Artificial Analysis на общую производительность и «интеллект» GLM-5.2 занимает четвёртое место после GPT-5.5 (версию GPT-5.6 ещё не тестировали). В программировании — шестое после Gemini 3.1 Pro.Результаты тестов в написании кода. Источник: Artificial AnalysisМодель входит в десятку самых используемых в агрегаторе OpenRouter. В пользовательском рейтинге на AI Arena в агентных задачах занимает десятое место после GPT-5.4.Скриншот рейтинга OpenRouterСкриншот рейтинга AI ArenaGLM-5.2 вызвала ажиотаж в соцсетях, но в основном из-за того, что модель с открытыми весами выложили одновременно с ограничением доступа к Fable 5 и Mythos 5.WSJ также пишет, что с Mythos сопоставим и другой ИИ-инструмент Tulongfeng от китайской компании в сфере кибербезопасности 360 Security. На базе каких моделей он работает — не уточняют.Ася КарповаAI19 июняДешевле и «на уровне» Claude Opus 4.8: отзывы и тесты китайской модели GLM-5.2 от Z.ai Она завирусилась в X после того, как разработчики выложили веса в открытый доступ.#новости