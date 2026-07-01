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Таня Боброва
AI

SpaceX показала инвесторам прототип ИИ-устройства с технологиями от xAI — WSJ

Пока разработка находится на раннем этапе, пишет газета.

Источник: David Sprague / labusinessjournal.com
Источник: David Sprague / labusinessjournal.com
  • SpaceX разработала похожее на телефон устройство, которое должно изменить способы «взаимодействия с ИИ», пишет WSJ. По словам знакомых с вопросом источников газеты, компания уже показала его прототип некоторым инвесторам в преддверии IPO в июне 2026 года.
  • По данным газеты, устройство тоньше iPhone, будет работать на собственной ОС и чипе Snapdragon от Qualcomm. Также в него якобы будут интегрированы ИИ-решения другого стартапа Илона Маска xAI — SpaceX объявила о его покупке в феврале 2026 года.
  • SpaceX сказала инвесторам, что пока проект находится на ранней стадии. Дизайн устройства ещё может измениться, а даты выпуска нет, добавляет газета. В SpaceX и Qualcomm не ответили на запросы о комментарии.
  • Своё ИИ-устройство, по данным СМИ, разрабатывает и OpenAI. Инсайдеры предполагали, что это может быть колонка или наушники. На какой стадии находится разработка — неизвестно. По словам Wired, устройство «дойдёт до покупателей» не раньше 2027 года.
  • По данным The Information, о выпуске ИИ-устройства думает и Apple. Источники издания говорили, что оно будет размером с AirTag, оснащено микрофоном, динамиком и камерами, а работать будет, вероятно, на базе обновлённой Siri.

#новости #spacex

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