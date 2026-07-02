Китайская Zhipu AI доработала ZCode — «официальную среду разработки» для модели GLM-5.2

С 2025 года компания развивает сервис, который сначала был форком VS Code с поддержкой сторонних нейросетей.Источник: Z.aiКомпания-разработчик чат-бота Z.ai рассказала об обновлении своего ИИ-агента для написания кода ZCode. Теперь его называют «официальной средой разработки» для флагманской модели GLM-5.2, которая, по некоторым оценкам, «приблизилась» к GPT-5.5, Claude Opus 4.7 и Gemini 3.5 Flash.Компания также увеличила лимиты на использование ZCode в 1,5 раза для всех планов. Сервис доступен по подписке Lite с минимальными лимитами, Pro с лимитами в пять раз больше и Max с двадцатикратными лимитами. Они стоят $18, $72 и $160 в месяц соответственно. Поддержка BYOK (Bring Your Own Key — «принеси свой ключ») позволяет перенести в ZCode существующие подписки и API сторонних моделей.ZCode выпустили в декабре 2025 года как прототип на базе форка VS Code. Он работал со сторонними моделями от Anthropic, OpenAI, Google и других. Затем проект переписали, летом 2026-го добавили поддержку GLM-5.2, функцию Goal для многоэтапных агентных задач и удалённое управление через Telegram, WeChat и Feishu.В последней версии v3.2.2 от 1 июля 2026 года добавили интерфейс для управления плагинами, предупреждения о том, какие данные затронет «откат» файлов к предыдущей версии и какие проблемы может вызвать. Также улучшили функцию для отслеживания работы субагентов.Компания развивает десктопные приложения для macOS, Windows и Linux.Ася КарповаAI19 июняДешевле и «на уровне» Claude Opus 4.8: отзывы и тесты китайской модели GLM-5.2 от Z.ai Она завирусилась в X после того, как разработчики выложили веса в открытый доступ.#новости