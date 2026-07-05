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Артур Томилко
AI

Пользователь Reddit сделал расширение для Chrome, которое проверяет факты из видео на YouTube в реальном времени

Оно работает на базе модели GPT-5.5, которая сверяет субтитры с информацией из «авторитетных» источников.

Источник PopUpFactCheck
Источник PopUpFactCheck
  • Расширение PopUpFactCheck разработал пользователь Reddit с ником userpostingcontent. За три дня его публикация собрала больше 1000 реакций и 190 комментариев.
  • PopUpFactCheck работает с любыми видео на YouTube, для которых загружены англоязычные субтитры, рассказал автор. Для разработки он использовал Claude Code, а в основе самого расширения лежит модель GPT-5.5.
  • По его словам, PopUpFactCheck отличает факты от мнений и проверяет только поддающиеся проверке утверждения. Нейросеть сверяет информацию с «авторитетными» источниками — данными государственных органов, публикациями информационных агентств и организаций, занимающихся проверкой фактов.
  • Расширение доступно для Chrome бесплатно, но количество проверок ограничено. Для увеличения лимитов и дополнительных функций можно купить подписку за $10 в месяц.

#новости #reddit

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