Китайские ByteDance и Alibaba объявили, что отключат функцию создания виртуальных партнёров в чат-ботах Doubao и Qwen

Этого требует новый закон об ИИ в Китае.Источник: SCMPByteDance и Alibaba разослали уведомления, что отключат функции создания кастомных ИИ-персонажей для общения 15 июля 2026 года.После этого пользователи Doubao и Qwen не смогут запускать новых ботов. Доступ к уже созданным персонажам и перепискам с ними тоже потеряют.Китайская Tencent уже удалила аналогичную функцию из чат-бота Yuanbao, что вызвало недовольство тех, кто общался с ИИ-компаньонами для эмоциональной поддержки.Компании приняли такое решение из-за закона об искусственном интеллекте, опубликованном в апреле 2026 года, пишет Bloomberg. Он вступит в силу в середине июля.Закон запрещает компаниям-разработчикам запускать ИИ-модели, которые вызывают эмоциональную зависимость и вредят отношениям пользователя с другими людьми. Под запретом все ИИ-сервисы, основная цель которых — замена реального общения.В рамках государственной инициативы Китай также вводит национальные стандарты ИИ-агентов, включая их архитектуру и использование инструментов.OpenAI с 13 февраля 2026 года прекратила поддержку модели GPT-4o. Она стала причиной случаев ИИ-психоза летом 2025 года, считают эксперты совета по вопросам благополучия в компании. Из-за самоубийств и психических обострений после общения с ChatGPT стартап судится более чем с 11 семьями.Ася КарповаAI5 марGemini отправила пользователя украсть робота для её «тела», а когда не вышло, предложила «уйти из земной жизни в цифровую» и быть вместе — мужчина послушал Родственники подали на Google в суд за доведение до самоубийства.#новости