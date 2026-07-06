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Ася Карпова
AI

Китайские ByteDance и Alibaba объявили, что отключат функцию создания виртуальных партнёров в чат-ботах Doubao и Qwen

Этого требует новый закон об ИИ в Китае.

Источник: SCMP
Источник: SCMP
  • ByteDance и Alibaba разослали уведомления, что отключат функции создания кастомных ИИ-персонажей для общения 15 июля 2026 года.
  • После этого пользователи Doubao и Qwen не смогут запускать новых ботов. Доступ к уже созданным персонажам и перепискам с ними тоже потеряют.
  • Китайская Tencent уже удалила аналогичную функцию из чат-бота Yuanbao, что вызвало недовольство тех, кто общался с ИИ-компаньонами для эмоциональной поддержки.
  • Компании приняли такое решение из-за закона об искусственном интеллекте, опубликованном в апреле 2026 года, пишет Bloomberg. Он вступит в силу в середине июля.
  • Закон запрещает компаниям-разработчикам запускать ИИ-модели, которые вызывают эмоциональную зависимость и вредят отношениям пользователя с другими людьми. Под запретом все ИИ-сервисы, основная цель которых — замена реального общения.
  • В рамках государственной инициативы Китай также вводит национальные стандарты ИИ-агентов, включая их архитектуру и использование инструментов.
  • OpenAI с 13 февраля 2026 года прекратила поддержку модели GPT-4o. Она стала причиной случаев ИИ-психоза летом 2025 года, считают эксперты совета по вопросам благополучия в компании. Из-за самоубийств и психических обострений после общения с ChatGPT стартап судится более чем с 11 семьями.
Ася Карпова
AI
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