Российский книжный союз и другие правообладатели раскритиковали законопроект об ИИ — он ставит под угрозу их право использовать «результаты интеллектуальной деятельности»

Первое чтение документа запланировано в Госдуме на 7 июля 2026 года, пишут СМИ.Российский книжный союз, Национальная федерация музыкальной индустрии, Ассоциация анимационного кино и Ассоциация поставщиков программных продуктов раскритиковали законопроект о развитии ИИ в письме к властям, пишут РБК и «Ведомости» со ссылкой на его копию. Источник РБК указал, что похожие письма отправили и другие участники рынка.В текущем виде законопроект, в частности, не считает нарушением авторских или смежных прав обучение ИИ на объектах такого права, если они «доведены до всеобщего сведения», доступны «для анализа без ограничения техническими средствами» или если разработчик «правомерно получил экземпляр произведения».По мнению авторов обращений, это позволяет использовать без согласия правообладателей фактически любой доступный в интернете контент, в том числе для коммерциализации в будущем. Компании тратятся на создание контента и «разумно рассчитывают на его коммерческое лицензирование».Законопроект же в текущем виде ставит под угрозу «законное право правообладателей распоряжаться и использовать принадлежащие им результаты интеллектуальной деятельности» и «нарушает баланс интересов субъектов креативной экономики и разработчиков систем ИИ в пользу последних».А переложение на правообладателей необходимости защищать произведения «техническими средствами» увеличит их затраты, но не решит проблем обучения моделей на пиратском или уже скачанном контенте. Профильные ассоциации просят привлечь правообладателей к обсуждению регулирования нейросетей и создать в нём «правовые условия для лицензирования произведений».Артур ТомилкоПраво22 июняСМИ: правительство переработало законопроект об ИИ — он будет регулировать только большие фундаментальные модели с более чем 1 млрд параметров Из документа также убрали возможность запрета и ограничения «трансграничных технологий ИИ». #новости