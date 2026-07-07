Китайская DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип, чтобы снизить зависимость от решений Nvidia — Reuters

Пока разработки находится на ранней стадии, говорят источники.Источник: Dado Ruvic / CryptoBriefing О разработке рассказали три источника Reuters, знакомые с вопросом. По их словам, это будет чип для инференса, то есть вывода результатов ИИ-моделей для пользователей.Один из собеседников уточнил, что работа началась около года назад. Но пока проект находится на ранней стадии: компания ведёт переговоры с разработчиками и производителями чипов, говорят источники. Также стартап стал набирать больше сотрудников.DeepSeek не ответила на запрос о комментарии. Благодаря собственному чипу она могла бы получить больший контроль над оборудованием и снизить зависимость от Nvidia, отмечает агентство. Для китайской компании это особенно важно на фоне экспортных ограничений США. По словам Reuters, в DeepSeek используют чипы как Nvidia, так и Huawei.По словам Bloomberg, DeepSeek принадлежит китайскому хедж-фонду Zhejiang High-Flyer Asset Management, сооснователь которого Лян Вэньфэн запустил проект в 2023 году. Внимание в Кремниевой долине стартап привлёк, когда выпустил превью-версию R1 с возможностью рассуждений в ноябре 2024 года и полную — в январе 2025-го.В апреле 2026 года DeepSeek представила модели V4-Pro с 1,6 трлн параметров и V4-Flash c 248 млрд параметров. В июне The Information писало, что стартап привлёк около $7,4 млрд при оценке свыше $50 млрд.Таня БоброваAI24 июняOpenAI представила «кастомный» инференс-чип, разработанный в партнёрстве с Broadcom На его создание ушло девять месяцев.#новости #deepseek