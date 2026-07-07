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Евгения Евсеева
AI

Правительство Китая обсуждает ограничение доступа к китайским ИИ-моделям для иностранцев — Reuters

Окончательное решение ещё не принято.

Источник: Istockphoto
Источник: Istockphoto
  • Но чиновники уже провели встречи с главами «ведущих» китайских ИИ-компаний, пишет Reuters со ссылкой на источники. Среди них — Alibaba (разрабатывает Qwen), ByteDance (Seedance) и Z.ai (модель GLM).
  • На них обсуждалась возможность ограничить иностранцам доступ к «самым передовым» китайским ИИ-моделям — в том числе к тем, что ещё не вышли. Это коснётся как моделей с открытым исходным кодом, так и «закрытых».
  • Любая утечка или кража ИИ-технологий будет считаться правонарушением — но неизвестно, какое конкретно будет грозить наказание.
  • Масштабы ограничений ещё под вопросом, говорят источники: в итоге может случиться так, что они будут распространяться только на ещё не вышедшие модели.
  • Кроме того, китайские власти подняли вопрос о новых ограничениях того, кто именно может инвестировать в местные ИИ-компании. Каких — издание не описало.
Таня Боброва
AI
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Сделку с Meta* запретили власти Китая.

Источник: Raul Ariano / Bloomberg

#новости #китай

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