Правительство Китая обсуждает ограничение доступа к китайским ИИ-моделям для иностранцев — Reuters

Окончательное решение ещё не принято.Источник: IstockphotoНо чиновники уже провели встречи с главами «ведущих» китайских ИИ-компаний, пишет Reuters со ссылкой на источники. Среди них — Alibaba (разрабатывает Qwen), ByteDance (Seedance) и Z.ai (модель GLM).На них обсуждалась возможность ограничить иностранцам доступ к «самым передовым» китайским ИИ-моделям — в том числе к тем, что ещё не вышли. Это коснётся как моделей с открытым исходным кодом, так и «закрытых».Любая утечка или кража ИИ-технологий будет считаться правонарушением — но неизвестно, какое конкретно будет грозить наказание.Масштабы ограничений ещё под вопросом, говорят источники: в итоге может случиться так, что они будут распространяться только на ещё не вышедшие модели.Кроме того, китайские власти подняли вопрос о новых ограничениях того, кто именно может инвестировать в местные ИИ-компании. Каких — издание не описало.Таня БоброваAI18 июняРанние китайские инвесторы Manus планируют выкупить ИИ-стартап у Meta* за $2 млрд — The Information Сделку с Meta* запретили власти Китая.#новости #китай