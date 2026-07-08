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Ася Карпова
AI

Anthropic пообещала подарить подписку Claude Max на полгода авторам открытых проектов и тем, кто «вносит вклад в сообщество»

Она открыла приём заявок.

Источник: Anthropic
  • Anthropic рассказала, что расширила доступ к программе Claude for Open Source. Разработчики открытого ПО и те, кто помогает улучшать чужие проекты, могут подать заявку и бесплатно получить подписку Claude Max с двадцатикратными лимитами на полгода. Обычно она стоит $200 в месяц.
  • На программу могут податься разработчики открытого ПО и библиотек, а также те, кто поддерживает их работу, проверяет пулл-реквесты, вносит правки или модерирует обсуждения. Компания одобрит проекты, на которых строятся от 500 зависимых репозиториев или более 100 библиотек и программ, а также проекты с более чем 200 тысячами загрузок в месяц.
  • Примут заявки и от тех, кто «вносит вклад в чужие проекты», в том числе пишет пулл-реквесты. Требование — 100 и более принятых PR за последние 12 месяцев.
  • Также могут податься те, кто стал частью команды «в признанном» проекте и указан как «контрибьютор». Например, в CPython, Rust, Node.js, Apache PMC, CNCF, Kubernetes, ядре Linux, Django, Rails и других.
  • Ещё одна возможность — если любой из поддерживаемых репозиториев получил индекс значимости 0,4 и выше по открытой метрике OpenSSF Criticality Score.
  • Также компания объявила, что продлила доступ к Fable 5 по подписке до 12 июля. После с ней можно будет работать за дополнительную плату по расценкам в API.
Ася Карпова
AI
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Скриншот vc.ru

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