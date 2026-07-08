Госдума приняла законопроект о регулировании ИИ в России

Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года за исключением некоторых положений.Источник: Госдума Госдума приняла законопроект «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России» во втором и в третьем, окончательном чтении. Теперь его должен одобрить Совфед и подписать президент.Документ — рамочный, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Необходимые для его реализации подзаконные акты подготовит правительство. Законопроект должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года за исключением положений, для которых предусмотрен другой срок.Документ вводит базовое определение ИИ, принципы регулирования отношений, связанных с большими фундаментальными моделями, и категории «суверенных» и «национальных» моделей. Для последних установят требования по локализации обработки данных с участием российских юрлиц и меры поддержки их разработчиков.Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев объяснял «Радио РБК», что «суверенная» модель «полностью произведена на территории» России, а «суверенный ИИ» «прежде всего сделан для специфических отраслей, таких как оборона и силовые структуры».Национальный искусственный интеллект — та модель, которая имеет компоненты иностранные, но несёт в себе обязательство размещения серверов на территории России для того, чтобы можно было контролировать эту модель.Антон Ткачев, первый зампред комитета Госдумы по информполитике (цитата по РБК)Как пишет ТАСС, законопроект также предлагает обязать владельцев сайтов с ежедневной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей предоставлять возможность маркировать сгенерированный контент. Владельцы ИИ-сервисов должны будут уведомлять пользователей, кому принадлежат авторские права на ИИ-контент, об условиях доступа к нему и о «возможности его выгрузки».Нарушением авторского права не будет считаться использование его объектов «для извлечения, сравнения, классификации и выявления закономерностей при помощи ИИ». Разработчики моделей смогут использовать произведения для обучения нейросетей, если правомерно получили к ним доступ, а само произведение доступно «без технических ограничений».#новости #законы