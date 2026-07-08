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Таня Боброва
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Госдума приняла законопроект о регулировании ИИ в России

Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года за исключением некоторых положений.

Источник: Госдума
Источник: Госдума
  • Госдума приняла законопроект «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России» во втором и в третьем, окончательном чтении. Теперь его должен одобрить Совфед и подписать президент.
  • Документ — рамочный, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Необходимые для его реализации подзаконные акты подготовит правительство. Законопроект должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года за исключением положений, для которых предусмотрен другой срок.
  • Документ вводит базовое определение ИИ, принципы регулирования отношений, связанных с большими фундаментальными моделями, и категории «суверенных» и «национальных» моделей. Для последних установят требования по локализации обработки данных с участием российских юрлиц и меры поддержки их разработчиков.
  • Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев объяснял «Радио РБК», что «суверенная» модель «полностью произведена на территории» России, а «суверенный ИИ» «прежде всего сделан для специфических отраслей, таких как оборона и силовые структуры».

Национальный искусственный интеллект — та модель, которая имеет компоненты иностранные, но несёт в себе обязательство размещения серверов на территории России для того, чтобы можно было контролировать эту модель.

Антон Ткачев, первый зампред комитета Госдумы по информполитике (цитата по РБК)
  • Как пишет ТАСС, законопроект также предлагает обязать владельцев сайтов с ежедневной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей предоставлять возможность маркировать сгенерированный контент. Владельцы ИИ-сервисов должны будут уведомлять пользователей, кому принадлежат авторские права на ИИ-контент, об условиях доступа к нему и о «возможности его выгрузки».
  • Нарушением авторского права не будет считаться использование его объектов «для извлечения, сравнения, классификации и выявления закономерностей при помощи ИИ». Разработчики моделей смогут использовать произведения для обучения нейросетей, если правомерно получили к ним доступ, а само произведение доступно «без технических ограничений».

#новости #законы

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