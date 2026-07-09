Anthropic запустила инструмент для анализа активности в Claude и функцию «тихого часа» для пауз

Они доступны бесплатно.Источник: AnthropicВ Claude постепенно добавляют функцию Reflect для всех пользователей. Она позволяет просмотреть активность в чат-боте или Claude Code за один, три, шесть месяцев или за год. Дашборд можно найти в настройках.Функция показывает, когда пользователь чаще всего обращается к Claude и для каких задач. «Скоро» планируют добавить отображение проведённого времени в Claude в день.Анализ задач, которые пользователь поручает Claude. Источник: AnthropicПо данным опроса Anthropic, многие пользователи хотят разобраться, как встраивать использование ИИ в повседневную жизнь и какие задачи лучше решать самостоятельно.Компания рассказала, что теперь Claude периодически будет задавать вопросы вроде «Что вы хотели бы продолжать делать сами, даже если Claude справится быстрее?» и корректировать работу.В настройках также можно включить «тихие часы» для принудительной паузы или поставить напоминание сделать перерыв.Reflect доступна в бета-версии в десктопном приложении для всех планов, в том числе бесплатного. Функция работает, если включить «Память». Она также не будет фиксировать активность в режимах инкогнито и «Здоровье».#новости