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Таня Боброва
AI

OpenAI начала открывать доступ к семейству моделей GPT-5.6 всем пользователям и представила агента ChatGPT Work

Последний работает на базе Codex и GPT-5.6 и предназначен для рабочих задач.

Источник: OpenAI
Источник: OpenAI
  • В семейство GPT-5.6, которое OpenAI представила в конце июня 2026 года, входят три модели: флагманская Sol, «сбалансированная» для повседневной работы Terra и «быстрая и доступная» Luna. Теперь их сделают общедоступными, рассказала компания.
  • В Sol есть режим рассуждений Max, а также режим работы Ultra, который позволяет координировать нескольких субагентов, работающих параллельно, для ускорения выполнения сложных задач.
  • Компания также представила новый режим ChatGPT Work — это агент в ChatGPT на базе Codex и GPT-5.6. Он позволяет собрать контекст с помощью инструментов, файлов и приложений пользователя и создать таблицы, документы и презентации.
Источник: OpenAI
  • GPT-5.6 начинают «раскатывать» в ChatGPT, Codex и через API. В чат-боте доступ к Sol получат подписчики Plus, Pro, Business и Enterprise, пользователи Pro и Enterprise также смогут выбрать Sol Pro.
  • В режиме ChatGPT Work и Codex пользователям без подписки и подписчикам Go будет доступна Terra. Подписчикам Plus, Pro, Business и Enterprise — Sol, Terra и Luna. Режим Max доступен всем в ChatGPT Work и Codex. Режим Ultra — в ChatGPT Work для пользователей Pro и Enterprise, в Codex — для подписчиков Plus и более дорогих планов.
  • Sol, Terra и Luna также доступны через OpenAI API. Цены: Sol — $5 за 1 млн входных токенов и $30 за 1 млн выходных, Terra — $2,5 и $15 соответственно, Luna — $1 и $6 соответственно.
  • ChatGPT Work доступен для всех в десктопном приложении. В ближайшие дни режим добавят в веб-версии и на мобильных устройствах для Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu.
Таня Боброва
AI
OpenAI представила семейство моделей GPT-5.6

На старте доступ к ним получат только некоторые партнёры — по просьбе властей США.

Источник здесь и далее: OpenAI

#новости #openai

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