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Артур Томилко
AI

Китайские инвесторы обсуждают выкуп ИИ-стартапа Manus у Meta* за $2 млрд — крупнейшим акционером может стать Tencent

Власти Китая в апреле 2026 года заблокировали сделку Manus с Meta*.

  • В выкупе Manus у Meta* планируют участвовать Tencent, ZhenFund и HSG, пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Стартап хотят выкупить по той же оценке, по которой его приобретала Meta*, — $2 млрд.
  • Крупнейшую долю в Manus может получить Tencent. При этом компания останется миноритарным акционером, отмечают собеседники. По их словам, условия сделки также могут измениться в ходе переговоров.
  • Команда Manus изначально работала в Китае и в марте 2025 года представила одноимённого ИИ-агента — он сразу «завирусился» в соцсетях. Тогда пользователи писали, что он быстрее решений от OpenAI и Google и справляется даже со сложными задачами без помощи человека. Впоследствии штаб-квартиру перенесли в Сингапур.
  • Meta* объявила о покупке Manus в декабре 2025 года. Однако в апреле 2026-го китайская Национальная комиссия по развитию и реформам сообщила, что распорядилась заблокировать сделку. Решение приняли на основе местных «законов и нормативных актов».
  • По условиям выкупа, Manus должен продолжить работу в Китае, отмечают источники FT. При этом стартап сохранит независимость — интегрировать его в бизнес Tencent не планируют.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #manus

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