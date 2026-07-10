Китайские инвесторы обсуждают выкуп ИИ-стартапа Manus у Meta* за $2 млрд — крупнейшим акционером может стать Tencent

Власти Китая в апреле 2026 года заблокировали сделку Manus с Meta*. В выкупе Manus у Meta* планируют участвовать Tencent, ZhenFund и HSG, пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Стартап хотят выкупить по той же оценке, по которой его приобретала Meta*, — $2 млрд.Крупнейшую долю в Manus может получить Tencent. При этом компания останется миноритарным акционером, отмечают собеседники. По их словам, условия сделки также могут измениться в ходе переговоров.Команда Manus изначально работала в Китае и в марте 2025 года представила одноимённого ИИ-агента — он сразу «завирусился» в соцсетях. Тогда пользователи писали, что он быстрее решений от OpenAI и Google и справляется даже со сложными задачами без помощи человека. Впоследствии штаб-квартиру перенесли в Сингапур.Meta* объявила о покупке Manus в декабре 2025 года. Однако в апреле 2026-го китайская Национальная комиссия по развитию и реформам сообщила, что распорядилась заблокировать сделку. Решение приняли на основе местных «законов и нормативных актов».По условиям выкупа, Manus должен продолжить работу в Китае, отмечают источники FT. При этом стартап сохранит независимость — интегрировать его в бизнес Tencent не планируют.*Meta признана в России экстремистской и запрещена. #новости #manus