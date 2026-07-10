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Артур Томилко
AI

OpenAI и Google пользуются «пробелами» в экспортном контроле США и продают доступ к своим передовым моделям «дочкам» Alibaba, Baidu и Tencent — FT

Формально ограничения не распространяются на частные компании. Кроме того, сделки заключают с юрлицами из Сингапура.

  • Alibaba, Baidu и Tencent внесены в перечень компаний, которые Пентагон подозревает в сотрудничестве с китайскими военными. Попадание в этот список не несёт прямых правовых последствий, однако власти США «всё чаще» используют его как основание для ограничения доступа компаний к контрактам с американскими военными и исследовательскому финансированию, указывало Bloomberg.
  • При этом ограничения не распространяются на частные компании, пишет FT. OpenAI и Googlе продают доступ к своим передовым моделям «дочкам» китайских ИТ-компаний, зарегистрированным в Сингапуре.
  • Представители OpenAI и Googlе говорят, что не предоставляют доступ к своим ИИ-моделям компаниям, которые зарегистрированы на территории материкового Китая. Они также принимают меры, чтобы ограничить возможность использования «дистилляции», но признают, что одни географические ограничения могут быть неэффективными.
  • До этого власти США озаботились доступом иностранцев к конкретным передовым моделям — Mythos и Fable от Anthropic и GPT-5.6 от OpenAI. Однако прямого запрета для компаний, связанных с Китаем, не вводили, несмотря на обвинения в «дистилляции» со стороны Anthropic.
  • Опрошенные FT эксперты отмечают, что «пробелы» в экспортном контроле позволяют китайским компаниям «систематически использовать возможности передовых американских моделей, не неся при этом вычислительных, инженерных и других затрат».
Евгения Евсеева
AI
Правительство Китая обсуждает ограничение доступа к китайским ИИ-моделям для иностранцев — Reuters

Окончательное решение ещё не принято.

Источник: Istockphoto

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