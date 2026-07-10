OpenAI и Google пользуются «пробелами» в экспортном контроле США и продают доступ к своим передовым моделям «дочкам» Alibaba, Baidu и Tencent — FT

Формально ограничения не распространяются на частные компании. Кроме того, сделки заключают с юрлицами из Сингапура.Alibaba, Baidu и Tencent внесены в перечень компаний, которые Пентагон подозревает в сотрудничестве с китайскими военными. Попадание в этот список не несёт прямых правовых последствий, однако власти США «всё чаще» используют его как основание для ограничения доступа компаний к контрактам с американскими военными и исследовательскому финансированию, указывало Bloomberg.При этом ограничения не распространяются на частные компании, пишет FT. OpenAI и Googlе продают доступ к своим передовым моделям «дочкам» китайских ИТ-компаний, зарегистрированным в Сингапуре.Представители OpenAI и Googlе говорят, что не предоставляют доступ к своим ИИ-моделям компаниям, которые зарегистрированы на территории материкового Китая. Они также принимают меры, чтобы ограничить возможность использования «дистилляции», но признают, что одни географические ограничения могут быть неэффективными.До этого власти США озаботились доступом иностранцев к конкретным передовым моделям — Mythos и Fable от Anthropic и GPT-5.6 от OpenAI. Однако прямого запрета для компаний, связанных с Китаем, не вводили, несмотря на обвинения в «дистилляции» со стороны Anthropic.Опрошенные FT эксперты отмечают, что «пробелы» в экспортном контроле позволяют китайским компаниям «систематически использовать возможности передовых американских моделей, не неся при этом вычислительных, инженерных и других затрат».Евгения ЕвсееваAI7 июляПравительство Китая обсуждает ограничение доступа к китайским ИИ-моделям для иностранцев — Reuters Окончательное решение ещё не принято.#новости #openai #google #alibaba #tencent #baidu #китай #сша