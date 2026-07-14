«Сбер» научил GigaChat понимать интонацию пользователя и находить нужные моменты в длинных аудио

Веса обновлённой модели GigaChat Audio выложили в открытый доступ.Источник: «Сбер» В ИИ-помощника GigaChat добавили обновлённую большую языковую модель GigaChat Audio, которая может обрабатывать аудиофайлы и голосовые сообщения без предварительного преобразования речи в текст, рассказал «Сбер».По интонации, характеристикам голоса и нюансам произношения помощник научился распознавать «позитивные» и «негативные» «эмоции». Используя эти данные, он подстраивается под собеседника: например, «мягче» отвечает, если пользователь раздражён.Модель может обрабатывать записи продолжительностью до трёх часов: пользователь может спросить о деталях «разговора», попросить пересказать отдельный отрезок или получить краткое содержание всей записи со ссылками на таймкоды. Нейросеть также способна различать в записи спикеров.Помощник сможет запомнить факты о пользователе из диалога голосом и опираться на них при повторном обращении. Зафиксированные факты можно посмотреть, отредактировать или отключить память в настройках профиля в любое время.Облегчённую версию GigaChat3.1-Audio-10B компания выложила на Hugging Face. Она распознаёт русский, английский и другие языки. Также «Сбер» выложил семейство моделей автоматического распознавания речи GigaAM Multilingual на GitVerse и Hugging Face. GigaAM поддерживает русский, английский, киргизский, казахский и узбекский языки и доступна в компактной и флагманской версиях.Таня БоброваAI6 июля«Сбер» представил флагманскую модель GigaChat 3.5 Ultra Её добавили в ИИ-помощника GigaChat, а веса выложили в открытый доступ.#новости #gigachat #сбер