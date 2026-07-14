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Евгения Евсеева
AI

DeepSeek начал обсуждать новый раунд инвестиций при оценке в $71 млрд — FT

Спустя месяц после первого для себя раунда.

Обновлено в 19:39 мск. Источники Bloomberg рассказали, что DeepSeek также начал подготовку к IPO и планирует подать заявку уже в 2026 году.

Источник: Getty Images 
Источник: Getty Images 
  • DeepSeek начал предварительные переговоры с инвесторами, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Параметры сделки пока не определили.
  • В ходе раунда оценка стартапа может составить $71 млрд без учёта привлечённых средств — это на 37% выше текущей оценки DeepSeek, отмечает издание.
  • Первый для себя раунд компания закрыла в июне 2026 года: привлекла $7,4 млрд при оценке свыше $50 млрд. Благодаря этому DeepSeek стал самым дорогим ИИ-стартапом из Китая, сообщает FT.
  • По словам источников газеты, новые инвестиции нужны ужны для строительства собственного центра обработки данных и закупки дополнительных ИИ-чипов. Компания работает над созданием автономных ИИ-агентов, из-за чего ей необходимо больше вычислительных мощностей.
  • DeepSeek принадлежит китайскому хедж-фонду Zhejiang High-Flyer Asset Management, сооснователь которого Лян Вэньфэн запустил проект в 2023 году. 14 июля 2026-го Лян стал самым богатым главой ИИ-компании в мире, отметило Bloomberg. Оценка его состояния — $36 млрд.
  • Внимание в Кремниевой долине стартап привлёк, когда выпустил превью-версию R1 с возможностью рассуждений в ноябре 2024 года и полную — в январе 2025-го.
  • В апреле 2026 года DeepSeek представила модели V4-Pro с 1,6 трлн параметров и V4-Flash c 248 млрд параметров. В июле Reuters сообщило, что DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип, чтобы снизить зависимость от решений Nvidia.

#новости #deepseek

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