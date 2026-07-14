Сотрудники обвинили Meta* в использовании ИИ-инструментов во время массовых увольнений — они оценивали результаты даже тех, кто был на больничном и пропустил работу

Компания настаивает, что кадровые решения принимали люди.Об иске 26 сотрудников Meta* к компании пишут Reuters и The Verge. Согласно документу, компания выбирала, кого уволить, на основе данных о производительности, собранных с помощью внутренних ИИ-инструментов, в том числе помощника Metamate*. Система учитывала в том числе результаты тех, кто находился в отпуске по уходу за ребёнком или по болезни, и пропустил рабочие дни.По мнению истцов, в результате сотрудников в отпусках «непропорционально чаще» увольняли — основываясь на выводах системы, которая не учитывала их законные пропуски и «фактически наказывала» работников за то, что они взяли отпуск.Компанию обвиняют в нарушении законодательства, которое запрещает увольнять сотрудников за использование отпуска. По словам Reuters, вероятно, это первый иск против крупной американской компании, оспаривающий предполагаемое использование ИИ при увольнениях.Представитель Meta* заявил, что обвинения необоснованны. По его словам, организационные решения принимают люди, а не ИИ.Meta* объявила, что уволит примерно 8000 человек, или 10% штата, весной 2026 года. Истцов уведомили об этом в мае — их должности расформируют 22 июля. Заявители добиваются судебного запрета — чтобы Meta* не смогла уволить их до завершения рассмотрения спора в частном арбитраже.Таня БоброваКарьера14 июня«Полный бардак»: Wired рассказало, что в командах Meta* растёт недовольство на фоне прошедших массовых увольнений и рутинных задач Руководство предложило меры поддержки, в том числе анонсировало хакатон. Идея понравилась не всем — на это просто нет времени, пишет издание.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости