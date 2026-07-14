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Таня Боброва
AI

Сотрудники обвинили Meta* в использовании ИИ-инструментов во время массовых увольнений — они оценивали результаты даже тех, кто был на больничном и пропустил работу

Компания настаивает, что кадровые решения принимали люди.

  • Об иске 26 сотрудников Meta* к компании пишут Reuters и The Verge. Согласно документу, компания выбирала, кого уволить, на основе данных о производительности, собранных с помощью внутренних ИИ-инструментов, в том числе помощника Metamate*. Система учитывала в том числе результаты тех, кто находился в отпуске по уходу за ребёнком или по болезни, и пропустил рабочие дни.
  • По мнению истцов, в результате сотрудников в отпусках «непропорционально чаще» увольняли — основываясь на выводах системы, которая не учитывала их законные пропуски и «фактически наказывала» работников за то, что они взяли отпуск.
  • Компанию обвиняют в нарушении законодательства, которое запрещает увольнять сотрудников за использование отпуска. По словам Reuters, вероятно, это первый иск против крупной американской компании, оспаривающий предполагаемое использование ИИ при увольнениях.
  • Представитель Meta* заявил, что обвинения необоснованны. По его словам, организационные решения принимают люди, а не ИИ.
  • Meta* объявила, что уволит примерно 8000 человек, или 10% штата, весной 2026 года. Истцов уведомили об этом в мае — их должности расформируют 22 июля. Заявители добиваются судебного запрета — чтобы Meta* не смогла уволить их до завершения рассмотрения спора в частном арбитраже.
Таня Боброва
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Руководство предложило меры поддержки, в том числе анонсировало хакатон. Идея понравилась не всем — на это просто нет времени, пишет издание.

Марк Цукерберг. Источник: Bloomberg / Contributor / Getty Images / Fortune

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости